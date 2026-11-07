Presupuesto 2027 de Roca: fuertes críticas, reclamos por «falta de transparencia» y un ejemplar roto en la audiencia pública

Este viernes se realizó la audiencia pública donde se debatió el presupuesto 2027 de Roca. En el medio de una semana marcada por el pago de sueldo a municipales en dos partes y la cancelación del Festival de la Sidra, tres expositores se presentaron en el Concejo Deliberante. Cada uno de ellos contó con un tiempo máximo de 10 minutos, donde efectuaron quejas y ofrecieron diversas mejoras para el manejo de las finanzas de la ciudad.

La primera oradora fue Erika Acosta. Al comenzar, criticó la dificultad para ver los presupuestos de años anteriores. Además, apuntó a la falta de actualización del sistema presupuestario: «Debe mejorar la forma de expresarlo, falta modernización. Tiene la misma estructura que en 2008″.

Acosta repasó su gestión y pidió una gestión «transparente». Foto: Fiorella Ciaramaría

Luego, pidió revisar el artículo 2 por una falla en las cuentas. Aclaró que el gasto total, que es de $148.609.780.000, no da el mismo resultado que la suma de las partidas: «Hay una diferencia de $4.000 millones. Les solicito que verifiquen esta cuestión».

Hizo hincapié en el artículo 4, que expresa que el Poder Ejecutivo «puede efectuar cambios en la asignación de diferentes partidas presupuestarias». Con respecto a este punto, señaló que este inciso «echa todo por tierra» y enfatizó: «Hay que restringir el movimiento y la posibilidad de tocar los sueldos. No hay que usar plata de sueldos para otros fines, no puede volver a pasar».

Y contó cómo fue su experiencia en su gestión: «En 2011 no se podían tocar más partidas y cada uno de los números que contenía el presupuesto tenía límites. Estas cosas no son transparentes. Ningún ciudadano se va a enterar cuando haya alguna modificación».

Luego, reveló datos sobre la ejecución del presupuesto de la obra pública: «En el 2023 hubo un 35% de cumplimiento, en 2024 representó un 18%, en el 2025 respondió a un 25% de lo que se había presupuestado. En los últimos tres años se terminó inflando el presupuesto con respecto a esta categoría«.

Y realizó un pedido final: «Quiero que volvamos a ser un municipio transparente, el presupuesto y el balance tienen que ser públicos, no pueden estar escondidos».

La participación liberal y una postulación

El siguiente en tomar la palabra fue Gonzalo Barbero, dirigente de La Libertad Avanza. Inició su presentación dejando claro que el presupuesto es el aporte de los contribuyentes y no es dinero de la política: «Se debe analizar en qué medida esos recursos se traducen en mejorar la calidad de vida del ciudadano«.

Barbero propuso tres ejes y se postuló para las elecciones del próximo año. Foto: Fiorella Ciaramaría.

Luego, repasó los problemas, que según su mirada, tiene la ciudad: «La administración municipal tiene que tener una nueva organización. Hay que gastar mejor y liberar las fuerzas productivas».

A continuación, presentó tres ejes para el ordenamiento del Municipio: bajar, liberar y mejorar. En el primer punto, se refirió a la reducción de la masa salarial del Estado. El segundo se refiere a generar las condiciones para atraer inversiones privadas en diferentes sectores. El último se trata en corregir la eficiencia de los servicios públicos y en el protagonismo que deben tener las demandas principales, con la concentración de recursos necesaria para estas tareas.

Además, se autopostuló para encabezar su partido en las próximas elecciones municipales: «Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de liderar el cambio de giro liberal que necesita la ciudad de General Roca», sentenció

Para cerrar, el sociólogo dejó clara su postura: «Roca necesita una ciudad que no se resigne solo a administra deuda y deficit. Necesita una ciudad más grande, no un Estado más grande».

La sala principal del Deliberante contó con la presencia de los concejales y ciudadanos. Foto: Fiorella Ciaramaría.

La ruptura simbólica de la audiencia

Por último, el abogado Nicolás Suárez Colman cerró la audiencia con un fuerte y simbólico mensaje: rompió un ejemplar del presupuesto 2027 frente a toda la sala. Al momento de hacerlo, se dirigió expresamente a los concejales, a los que les dijo: «Les pido que este presupuesto lo rompan, no lo voten, porque realmente es una vergüenza, es una mentira. Es chocante lo que acabo de hacer, pero esto es lo que van a hacer cuando modifiquen las partidas. Si tenemos un presupuesto que vamos a borrar con el codo es peligroso».

Suárez Colman apuntó a los gastos y al endeudamiento del Municipio. Foto: Fiorella Ciaramaría.

Se quejó por la poca presencia de la comunidad en esta audiencia y lo atribuyó al Municipio: «La falta de interés del ciudadano se debe a la falta de escucha. Es un problema cuando la sociedad no se involucra»

El expositor remarcó su bronca por el endeudamiento de $22.410 millones, lo cual permite llegar al equilibrio fiscal, pero a través de la toma de esta deuda para el próximo año: «Es una burla para el contribuyente, ese equilibrio está dado por una deuda pública«.

También apuntó a los $1500 millones destinados a eventos culturales. En primer lugar, dejó claro que está a favor de estos actividades pero enfatizó: » Siempre está el riesgo que se transforme en actividad política. Con el estado actual de las calles, gastarse ese dinero en shows y circos también es un problema para esta municipalidad».

A su vez, cuestionó los $51.000 millones asignados al pago de empleados municipales: «No sabemos si es solamente una agencia de empleo o si realmente van a prestar servicio y qué tipo de servicio«.

Y cerró con una clara queja a los funcionarios: «Es importante que se empiecen a generar espacios de transparencia. Tenemos las calles rotas, la ciudad se inunda siempre. Ponganse a trabajar, porque así la ciudad no cambia más».