Jardín lleno de flores en verano: las 5 plantas que conviene sembrar en noviembre y casi no requieren cuidados

Con la llegada de noviembre, los jardines comienzan a prepararse para una de las épocas más coloridas del año. Las temperaturas más cálidas, los días largos y la mayor cantidad de horas de luz favorecen el crecimiento de numerosas plantas ornamentales que pueden transformar patios, balcones y canteros.

Lo mejor es que no hace falta ser un experto en jardinería ni contar con un espacio demasiado grande. Existen especies fáciles de cultivar que se adaptan a macetas y jardines y que, con algunos cuidados básicos, pueden ofrecer flores durante buena parte del verano.

Según recomendaciones de jardinería difundidas por Meteored y las guías de cultivo de la Royal Horticultural Society (RHS), las zinnias, los cosmos, las caléndulas, las verbenas y los girasoles son excelentes alternativas para aprovechar la primavera.

1. Zinnias: las flores de colores intensos que aman el sol

Las zinnias son una de las mejores opciones para quienes buscan un jardín alegre y lleno de color. Sus flores pueden ser rosas, rojas, amarillas, naranjas, blancas e incluso combinar distintas tonalidades.

Se destacan por su capacidad de florecer durante los meses cálidos y por la variedad de tamaños disponibles.

Cómo cuidarlas:

Luz: necesitan sol directo durante varias horas al día.

necesitan sol directo durante varias horas al día. Riego: regular, evitando que la tierra permanezca encharcada.

regular, evitando que la tierra permanezca encharcada. Suelo: fértil, suelto y con buen drenaje.

fértil, suelto y con buen drenaje. Consejo: retirar las flores marchitas favorece la aparición de nuevos pimpollos.

Las variedades compactas son ideales para macetas, mientras que las más altas pueden utilizarse en canteros y para preparar ramos.

2. Cosmos: flores delicadas que crecen con pocos cuidados

Los cosmos tienen flores similares a las margaritas, con pétalos delicados en tonos blancos, rosados y fucsias.

Su aspecto silvestre los convierte en una excelente alternativa para crear jardines naturales, especialmente cuando se combinan con otras especies de distintas alturas.

Una de sus principales ventajas es que pueden desarrollarse en suelos relativamente pobres y no necesitan fertilizaciones intensivas.

Cómo cuidarlos:

Luz: pleno sol.

pleno sol. Riego: moderado, especialmente una vez que las plantas están establecidas.

moderado, especialmente una vez que las plantas están establecidas. Suelo: liviano y con buen drenaje.

liviano y con buen drenaje. Consejo: evitar el exceso de fertilizante, porque puede favorecer el crecimiento de hojas en lugar de flores.

Además, sus flores atraen abejas y mariposas, lo que contribuye a sumar biodiversidad al jardín.

3. Caléndulas: las flores amarillas y naranjas que iluminan cualquier rincón

Las caléndulas son conocidas por sus flores de colores intensos y por su facilidad de cultivo.

Pueden utilizarse para decorar bordes, canteros y macetas, y son una buena alternativa para quienes recién comienzan a incorporar plantas ornamentales.

Sus flores aparecen en tonos amarillos, anaranjados y crema.

Cómo cuidarlas:

Luz: pleno sol, aunque toleran algo de sombra.

pleno sol, aunque toleran algo de sombra. Riego: moderado, sin saturar la tierra.

moderado, sin saturar la tierra. Suelo: se adaptan a diferentes tipos, siempre que tengan buen drenaje.

se adaptan a diferentes tipos, siempre que tengan buen drenaje. Consejo: quitar las flores secas ayuda a prolongar la floración.

Aunque pueden sembrarse en primavera, en las regiones con veranos muy calurosos las caléndulas pueden reducir su floración durante los períodos de temperaturas extremas.

4. Verbenas: pequeñas flores que forman verdaderas alfombras de color

Las verbenas son ideales para quienes quieren cubrir espacios con flores pequeñas y abundantes.

Existen variedades violetas, rosadas, rojas y blancas, que pueden cultivarse en macetas, jardineras, canteros y recipientes colgantes.

Una de sus características más atractivas es que pueden mantener una floración prolongada desde el verano hasta las primeras heladas, dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo.

Cómo cuidarlas:

Luz: necesitan una ubicación soleada.

necesitan una ubicación soleada. Riego: regular en macetas y más espaciado en plantas establecidas en tierra.

regular en macetas y más espaciado en plantas establecidas en tierra. Suelo: liviano y con excelente drenaje.

liviano y con excelente drenaje. Consejo: evitar los encharcamientos y proteger las variedades altas de los vientos fuertes.

Sus flores también resultan atractivas para mariposas y otros insectos polinizadores.

5. Girasoles: las flores que aportan altura y alegría al jardín

Los girasoles son una de las especies más llamativas para cultivar durante la primavera y el verano.

Sus grandes flores amarillas pueden convertirse en protagonistas de un jardín, aunque también existen variedades compactas que se adaptan a macetas grandes.

Cómo cuidarlos:

Luz: necesitan abundante sol directo.

necesitan abundante sol directo. Riego: regular durante el crecimiento, evitando los excesos.

regular durante el crecimiento, evitando los excesos. Suelo: profundo, con buen drenaje.

profundo, con buen drenaje. Consejo: sembrarlos directamente en su ubicación definitiva, ya que no siempre toleran bien los trasplantes.

Las variedades altas pueden necesitar tutores, especialmente en zonas donde el viento es frecuente.

También es importante elegir el tipo adecuado: los girasoles de una sola flor tienen un período de floración más limitado, mientras que algunas variedades ramificadas producen flores durante más tiempo.

El secreto para tener flores durante todo el verano

Más allá de la especie elegida, hay algunos cuidados que pueden marcar una gran diferencia en el resultado.

La ubicación es fundamental. La mayoría de estas plantas necesita varias horas de sol directo para desarrollarse y producir flores abundantes.

También es importante preparar correctamente la tierra antes de sembrar, incorporar compost maduro cuando sea necesario y comprobar que las macetas tengan orificios de drenaje.

Durante los días de mucho calor, conviene regar temprano por la mañana o al atardecer, procurando que el agua llegue a las raíces y evitando mojar innecesariamente las flores.

Otro consejo es combinar plantas de distintas alturas: los girasoles pueden ubicarse en la parte posterior del cantero, las zinnias y los cosmos en el sector central y las verbenas o caléndulas en los bordes.

Qué tener en cuenta para plantar flores en Río Negro y Neuquén

En la Patagonia, noviembre también ofrece buenas oportunidades para renovar el jardín, aunque las condiciones pueden variar considerablemente entre el Alto Valle, la cordillera y la Línea Sur.

En zonas como General Roca, Cipolletti y Neuquén, la exposición al sol y el viento son dos factores importantes a considerar.

Las plantas jóvenes necesitan especial atención durante sus primeras semanas, ya que el suelo puede secarse rápidamente.

En sectores cordilleranos o lugares donde todavía existe riesgo de heladas tardías, conviene esperar antes de trasladar al exterior las especies más sensibles al frío, como las zinnias.

Con una buena elección de especies, riego adecuado y un lugar protegido de los vientos más intensos, noviembre puede ser el momento perfecto para preparar un jardín que florezca durante el verano.