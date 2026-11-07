Subió el lago Gutiérrez en Bariloche: «Tiene margen de crecer un poco más»

El lago Gutiérrez creció en los últimos días por múltiples factores vinculados al deshielo y las precipitaciones, pero también porque se debió regular el flujo del agua hacia el arroyo que lleva el mismo nombre. Sin embargo, aún queda margen que incrementar aún más su caudal hasta llegar a la línea de ribera.

En las inmediaciones de la playa de Los Coihues, también frente a la Ruta 82 y al barrio cerro Arelauquen y bordeando el camino que conduce a la cascada de Los Duendes, la crecida del espejo de agua es evidente. Queda poca costa y en algunos lugares hasta llega a muros de contención.

“El lago creció pero aún quedan entre 10 y 15 centímetros de costa de la línea de ribera, tiene margen de crecer un poco más”, señaló Matías Tormann, delegado regional del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Las compuertas del lago Gutiérrez permite regular el caudal que baja hacia el arroyo del mismo nombre. Foto: Agencia Bariloche

El delegado puntualizó que en la naciente del arroyo Gutiérrez, que surge del espejo de agua en la costa de Los Coihues se debió regular el flujo de agua con las compuertas “para que no suba más el arroyo”.

En el curso del arroyo está el mayor riesgo y ya se vivió la afectación de viviendas semanas atrás porque el caudal pasó de 3 metros cúbicos habituales a 8 metros cúbicos. Ahora, con la regulación de las compuertas que están en la naciente se quedó en 7 metros cúbicos.

El DPA mantiene el monitoreo en el arroyo, donde realizó tareas de limpieza y despeje para agilizar la circulación del agua que desemboca en el lago Nahuel Huapi. Pero también se vigila el caudal del lago.

Tormann estimó que por estos días que se esperan elevadas temperaturas con pronósticos de hasta 27°C podría haber mayor deshielo de la nieve que queda en la alta montaña y bajar más agua en los cursos de agua que desembocan en el lago.

Indicó dijo que esta semana disminuyó un poco el caudal del lago y las imágenes que circularon de un posible desborde se debieron a los efectos del viento que provocó un oleaje. Este sábado este diario estuvo en el lugar y constató que el agua no avanzó más allá de la marca de contención, quedando aún playa en la zona de Los Coihues.

Playa Coihues en lago Gutiérrez evidencia la crecida del espejo de agua. Foto: Agencia Bariloche

Remoción de vegetación en Ñirihuau

El DPA en los últimos días, tras el temporal de lluvias en la cordillera, también siguió de cerca la situación del río Ñirihuau, especialmente en la zona de Dina Huapi.

El caudal del curso de agua también creció y la zona más vulnerable estuvo centrada en el predio del club Danés donde se realizaron tareas de remoción de vegetación del lecho.

Tormann señaló que en el Ñirihuau hay pozones que llegaron a los 2 metros de agua.

Años atrás una de las zonas más sensibles a las crecidas del río se ubicaba en las inmediaciones del puente sobre la Ruta 40 donde hay viviendas en las inmediaciones. Tormann dijo que en su momento se hicieron trabajos para mejorar el escurrimiento del agua hacia el lago Nahuel Huapi y mejoró notablemente.