Primer paso para que los jueces que viajaron a Lago Escondido no sean sancionados

El Consejo de la Magistratura dio el primer paso para que los jueces y funcionarios judiciales federales que en octubre de 2022 visitaron la estancia Lago Escondido, al sur de Bariloche, por invitación del Grupo Clarín. Por mayoría, su comisión de Disciplina decidió que no había motivos para mantener esa investigación contra el grupo autodenominado Los Huemlules abierta puesto que la Justicia había archivado la causa por una cuestión de formas y no de fondo.

Ahora la decisión final sobre la conducta de los magistrados, no sobre la responsabilidad penal, quedará en manos del plenario del Consejo de la Magistratura.

Luego de que la denuncia del abogado de Roca Marcelo Hertzriken Velasco comenzara a instruirse en el Juzgado Federal de Bariloche, los imputados lograron que el expediente fuera girado a los tribunales porteños de la calle Comodoro Py, donde el juez Sebastián Ramos archivó la causa con el argumento de que el viaje había salido a la luz por una filtración ilegal de imágenes en Aeroparque.

Los investigados en esta causa son los jueces Pablo Yadarola (Penal Económico), Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal).

También fueron de viaje a las tierras del magnate británico Joseph Lewis el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; el exagente de inteligencia durante la gestión Cambiemos Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit SA, Tomás Reinke.

Los Huemules, bajo la lupa del Consejo de la Magistratura

La comisión de Disciplina del organismo que nombra y remueve jueces está integrada por César Grau, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Luis Juez, Alberto Lugones, Alberto Maques, María Inés Pilatti Vergara, Alejandra Provítola, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, María Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.

Grau propuso a la comisión que se desestimara la denuncia en función de la decisión de la justicia penal, que no hizo prosperar la investigación judicial.

Galderisi, que forma parte de los representantes académicos del consejo, dijo que el pedido de desestimación es consecuencia de una «investigación exhaustiva» que realizaron.

«Fueron sobreseídos por el juez Ramos, que es competente, que no tiene denuncias. Esta decisión no puede sucumbir a investigaciones periodísticas. El objetivo debe ser la búsqueda de la paz con justicia y no el titular avieso de un periódico», dijo el consejero.

Lo que se investiga es la conducta de "Los Huemules"

El que respondió es Tahilade, diputado nacional del PJ y representante de esa cámara. «El juez Ramos manda documentación con tachaduras. Se queda con la investigación de la filtración que originó esta causa. Acá no hay argumentos para desestimar. No estamos investigando un delito sino la conducta de los denunciados. No investigamos dádivas. El juez dijo que la causa debe ser anulada porque el origen fue ilícito».

«La causa se terminó porque se anuló -insistió Tahilade-, no porque fuera desvirtuadas las acusaciones contra los magistrados. Es bochornoso que se explicite de manera tan clara la impunidad de estos jueces».

Tahilade y Recalde, dos peronistas en el Consejo de la Magistratura.

Luis Juez se preguntó «cómo se defiende el honor de estos magistrados» para enseguida responderse: «como el ciudadano común. La ética no se defiende con artilugios. Hay lugares a los que no tienen que ir y conductas que no deben tener. ¿Si no se lo decimos en el Consejo de la Magistratura, quién le va a decir a un juez que hay cosas que no se pueden hacer?»

La votación dio un 6 a 4 en contra, que ahora debe ser ratificado o rechazado por el pleno del consejo.