«PRO Libertad»: Diputados de Bullrich rompieron con Macri en la Legislatura bonaerense y hay nuevo bloque

La interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich finalmente generó en una ruptura significativa dentro del PRO. Este martes, los diputados bonaerenses que responden a la ministra de Seguridad formalizaron la creación del bloque «PRO Libertad», separándose del grupo liderado por Macri. La decisión llega tras una serie de renuncias en el consejo directivo del PRO en la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo era consolidar a Cristian Ritondo como nuevo presidente de la agrupación amarilla a nivel local.

La fractura se había estado gestando durante los últimos días y se concretó con un comunicado oficial. Los parlamentarios leales a Bullrich, incluidos Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Florencia Retamoso, Abigaíl Gómez, Oriana Colugnatti y la senadora Daniela Reich, anunciaron la creación de «PRO Libertad», expresando su apoyo al cambio radical impulsado por el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

El bloque PRO, que hasta ayer contaba con 17 integrantes bajo la presidencia de Agustín Forchieri (diputado aliado de Diego Santilli), sufrió una pérdida significativa de miembros tras la creación de “PRO Libertad”.

En las últimas horas, se despejó la duda sobre si Daniela Reich, presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires, formalizaría su pase al nuevo bloque. La confirmación llegó con el comunicado, revelando que figuras clave como Cristian Ritondo, Martín Yeza y Soledad Martínez habían renunciado a sus mandatos partidarios, una movida impulsada por Macri.

El comunicado del bulrrichismo expresó un «total apoyo al cambio rotundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está llevando a cabo el Gobierno nacional» de Javier Milei. Enfatizando la necesidad de tomar una postura clara, el texto declaró: «Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, el cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”.

Los legisladores subrayaron su compromiso continuo con el PRO y su obligación de apoyar el cambio. Su misión, declararon, será «bancar el cambio a fondo», incluyendo ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con otros bloques que comparten sus ideas de cambio y libertad, y proponer proyectos que aborden las verdaderas preocupaciones de los bonaerenses, como la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, y la reducción de impuestos y trabas para los trabajadores.

El nuevo bloque también busca ejercer una influencia crítica y constructiva en la Legislatura bonaerense, enfocándose en proyectos que promuevan la libertad económica y la seguridad. La creación de “PRO Libertad” es un claro indicador de la dirección que Bullrich y sus seguidores quieren tomar, en contraste con las estrategias de Macri.

Desde el espacio de “PRO Libertad” adelantaron a Infobae que en el mediano plazo podrían sumarse más integrantes al nuevo bloque. La ruptura dentro del PRO solo fue el reflejo de una lucha interna sobre cómo enfrentar y apoyar las políticas del presidente Javier Milei, con Bullrich y sus aliados optando por un apoyo más decidido y sin concesiones.

Esta división podría tener implicaciones significativas para la dinámica política en la provincia de Buenos Aires y para el futuro del PRO a nivel nacional. La formación de “PRO Libertad” no solo resalta las diferencias estratégicas dentro del partido, sino que también podría influir en las alianzas y decisiones políticas futuras.

Con información de Infobae