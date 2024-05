Juan Martin adelantó qué pasará entre el PRO y La Libertad Avanza, tras reunirse con Bullrich y Macri

El legislador y flamante presidente del PRO en Río Negro, Juan Martin, adelantó este jueves en RÍO NEGRO RADIO que el partido amarillo tiene casi cerrada la idea de conformar una alianza con La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. Además, adelantó que se espera próximamente la visita del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la ciudad de Bariloche.

Escuchá a Juan Martín, en RÍO NEGRO RADIO

«Nosotros tenemos claro que, de aquí en adelante, compartimos ideas y electorado con LLA. En la Legislatura, desde el bloque del PRO estamos haciendo una defensa de las ideas que impulsa el presidente Milei, porque creemos que son ideas identificas a las nuestras. También reivindicamos el rol de Patricia (Bullrich) y (Luis) Petri, los mejores ministros«, comenzó señalando el roquense.

Tras un encuentro con Mauricio Macri y Bullrich en Buenos Aires, adelanto que el PRO nacional apunta a conformar una agenda de trabajo conjunta con el actual partido de gobierno, pese a las «diferencias» que puede haber.

«Lo que anticipé en X hace algunos días, fue lo que recepcioné de nuestros dirigentes nacionales. Nuestra identidad tiene que ver con el ‘cambio’ en Argentina. Lo que pasa es que en el medio paso un candidato que se quedó con nuestra bandera de cambio. Ahora, nuestras acciones tienen que ver con defender esa idea, por mas que él no sea de nuestro partido«.

Y precisó: «Seguramente llevaremos adelante marcos de acuerdo con la LLA para poder estar en esa defensa. Creo que es eso lo que compartimos con Macri y Patricia. Todavía no esta clara la forma. No sabemos si va a ser una fusión, que en lo personal creo que no correspondería, o un marco de entendimiento, como un frente electoral«.

«¿Está confirmando una alianza?», fue la pregunta que hizo este medio antes las declaraciones del legislador. Martín evitó responder con contundencia la respuesta. Sin embargo, volvió a asegurar que el PRO y la LLA comparten muchos aspectos en común.

«Sabemos que va a haber un entendimiento, pero hay matices. Creo que eso formará parte del diálogo para adelante. Hoy el gobierno tiene sus energías puesta en sacar la Ley Bases. Ellos con sus urgencias y nosotros con las nuestras«, enfatizó.

El bloque de LLA en Río Negro

Martin aprovechó también para desestimar el rol del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Río Negro, espacio que está conformado algunos miembros del PRO y que no está reconocido oficialmente.

«Debe haber marcos de entendimiento orgánicos entre los partidos, no veo que la voluntad de un dirigente signifique un acuerdo programático o institucional«, consideró tras el acuerdo entre los diputados Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello.

Precisó, que más allá de las diferencias, se encuentran trabajando para construir una agenda conjunta entre la oposición rionegrina. Sobre todo en aspectos ligados a «la libertad de la propiedad privada» y «la baja de impuestos».

«La recomendación de nuestro presidente Macri es mostrar, a través del musculo Legislativo, cuáles son las diferencias con el gobierno provincial«, sintetizó.

Marcos Peña en Bariloche

Martin precisó que, luego de la promulgación de la lista ganadora en la elección interna del domingo, realizarán un gran encuentro provincial del PRO.

«Vamos a anunciar que crearemos la escuela de dirigentes y firmaremos un convenio con la Fundación Pensar, que funciona como usina de ideas y de formación», aseveró Martin.

Asimismo, anunció que en pocos días más ocurrirá la visita de un exreferente del partido partido amarillo: Marcos Peña. El ex jefe de Gabinete de Macri arribará a Bariloche para presentar su libro «El arte de subir la montaña (y bajar): Cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo«, lanzado este año.

Aun no hay precisiones sobre la fecha de la visita, pero sería en la primera quincena de junio.

