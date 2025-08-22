Prometen edificio nuevo para una escuela de Bariloche que lleva 33 años como “provisoria”

Los padres y docentes cnvocaron al responsable de Educación, pero las explicaciones no conformaron. (gentileza)

Las falencias de infraestructura que aquejan a la escuela 71 del barrio Ñireco, en Bariloche, se tornaron “insostenibles”, según los padres y docentes que mantienen desde hace tiempo una campaña de reclamos para que Educación ejecute las reparaciones sin más demora. Denunciaron que en el techo abundan las filtraciones y que hay problemas con los baños, aberturas y en el tanque de agua, que es de un material contaminante.

El delegado del CPE en la Zona Andina, Santiago Velázquez, concurrió a la escuela se reunió con los demandantes y les aseguró que está en gestación el proyecto para construir un nuevo edificio. Pero estuvo lejos de calmar los ánimos y despejar la desconfianza.

La escuela 71 alberga hoy a unos 500 alumnos y las aulas están delimitadas con paneles procedentes del antiguo obrador de la represa Alicurá, al igual que otras escuelas de Bariloche que arrastran numerosos problemas, como la ESRN 33 y 44.

Julio González tiene un hijo en séptimo grado en la 71 y recordó que el edificio era “para uso provisorio por cinco años”, pero ya cumplió 33 años y nunca hubo iniciativas serias para su reemplazo por uno de mampostería.

Dijo que las paredes “tienen asbesto”, que es un producto contraindicado por su riesgo cancerígeno, “y nadie parece alarmado, nadie hace nada”.

Otra madre de séptimo, Fernanda Galeano, insistió en que las instalaciones son “viejísimas” y que el tanque de agua es de fibrocemento, un material que “ya no se usa más”, y los chicos beben esa agua de dudosa calidad “todos los días”.

También señaló que los baños son muy precarios, las puertas no cierran, y la postura de los padres y también de los docentes es que ese edificio “ya no da para más”.

González dijo que si siguen dictando clases con normalidad “es por las ganas que ponen los porteros y los maestros, si no dejaría de funcionar”. Refirió que entre los problemas más urgentes a resolver está el reemplazo del tanque de agua “para que no se envenenen los chicos”, y el techo del gimnasio “que se llueve más adentro que afuera”.

Al delegado, según González, le advirtieron que “no está haciendo bien su trabajo” y que no es excusa que tenga 120 edificios escolares a su cargo, como les dijo en la reunión.

El padre refirió que desde hace tiempo les hablan de planos y de un anteproyecto, “pero la verdad es una sola, la escuela sigue con instalaciones provisorias, y ya es tarde para que los funcionarios se presenten a tomar nota”.

Los planes de Educación

Consultado por este medio, el delegado Velázquez reconoció que la obra nueva para la escuela 71 es “un planteo histórico” y que esperan “dejar presentado este año” el proyecto definitivo a las autoridades provinciales. “Hay otras intervenciones bastante profundas que se necesitan, pero esta es prioritaria”, aseguró.

Señaló que los planos están en elaboración en el equipo de arquitectura del Consejo y que deben estudiar la forma de ejecutar la obra sin impedir la continuidad de las clases.

Dijo que el edificio actual “es muy viejo, tiene agregados”, y que el material no estaba destinado para un uso tan prolongado. Velázquez enumeró algunos arreglos parciales ya efectuados en la escuela, “con los calefactores, la caldera, la iluminación”. Sobre la reparación de los techos dijo que deben esperar la temporada más escasa en lluvias, porque será necesario levantarlo, son trabajos de zinguería que tienen “un costo considerable”.

Admitió que las placas de las paredes tienen asbesto, pero a su juicio no pueden generar perjuicios “salvo ante algún lijado, o agujereado, que lógicamente no es algo común”.