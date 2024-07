Prometen la nueva Estación Transformadora de Centenario en 2025: «está priorizada» y saldrá 12,5 millones de dólares

«La licitación está entre las prioridades de este gobierno», dijo el presidente del EPEN, Mario Moya, respecto a la puesta en marcha de la nueva Estación Transformadora de Energía de Centenario que tiene en la etapa de proyecto ejecutivo un presupuesto de 12,5 millones de dólares. La planta se incendió por una falla exterior en septiembre de 2023 y, desde entonces los cortes de luz en la localidad y en otras que dependen de su funcionamiento fueron periódicos y prolongados por varias horas, en algunos casos.

Desde el EPEN se indicó que el servicio eléctrico no se suspendió por acondicionamiento de las instalaciones provisorias, como ocurrió varias veces con posterioridad al incendio, sino por vientos y caídas de árboles.

«Estamos a la espera de que se nos asignen partidas, pero la obra está priorizada dentro de las demandas de envergadura que tiene la provincia, como salud, educación y seguridad; es parte de la infraestructura prioritaria», sostuvo Moya.

En el último trimestre del año, fueron planificados mantenimientos, por lo que de octubre a noviembre, habrá nuevos cortes de luz programados por continuidad de las adecuaciones alternativas. «Esto ocurrirá hasta que tengamos la obra definitiva y se normalice la Estación Transformadora, la nueva instalación tendrá más potencia», agregó.

La estación que se quemó no solo proveía luz a Centenario y alrededores: involucraba sectores de Vista Alegre, Cordero, Campo Grande y la provisión de energía del bombeo de agua de Mari Menuco. Con los cortes de luz de Centenario, varios sectores del Oeste de la ciudad de Neuquén y del centro oeste, que se proveen del canal Mari Menuco, tuvieron merma de presión del servicio de agua en pleno invierno.

El funcionario cifró el presupuesto licitatorio de la nueva central en 12,5 millones de dólares por dos transformadores, celdas de distribución y las instalaciones asociadas, además de las adecuaciones a la estación. «Están previstas las órdenes de compra para los separadores, transformadores, celdas y por otro lado las obras de instalación y montaje, además de las adecuaciones. La proyección de la licitación es en unos 60 días», dijo.

Agregó que el proceso de adjudicación sumará el plazo a los 90 días. «Actualmente, se trabaja en un cerramiento y reparación del techo de la central, para darle mayor confiabilidad y seguridad» al lugar cuando lleguen los nuevos equipos», sostuvo.

Moya agregó que el proceso de construcción y readecuación a ejecutar para la obra definitiva tiene una previsión de entre 12 y 18 meses de montaje. Es decir, que con la adjudicación, no vendrá en corto plazo la distribución de la nueva potencia con los nuevos componentes.

Personal técnico del EPEN trabaja en el cerramiento del sector para instalar la nueva ET, que mejorará la potencia instalada (foto Florencia Salto)

«Los cortes no estuvieron asociados al mantenimiento de las instalaciones provisorias, sino que hubo época de vientos y durante ráfagas hubo salidas de servicio por caída de árboles«, sostuvo Moya. A esto se agregó algunos días en los que se programaron adecuaciones. «Se intentó hacer por barrios, en distintos días, para no afectar a toda la localidad», detalló.

Agregó que la compra de los dos transformadores y de las celdas de media tensión está en un proceso administrativo importante y en «gestión de fondos». Cada transformador implica un año de construcción y hasta 18 meses.

La construcción provisoria está monitoreada en forma permanente desde fines del año pasado. Moya destacó que se atravesó el tramo de mayor demanda (verano) sin dificultades y que en el pico de demanda de invierno, las instalaciones alternativas no registraron fallas, aseguró.

«Con el techo comprometido por el incendio, el centro de maniobras provisoras funcionó de modo aéreo. Se hizo un cerco perimetral para dar seguridad, pero ahora estamos haciendo algo definitivo que evaluaremos cuando se construya la nueva ET», sostuvo.

Agregó que el reemplazo por un equipamiento mayor traerá mayor potencia de distribución a la localidad y disposibilidad a la estación. A partir de la adjudicción, «si se dan todos los pasos, a fines del año que viene estaría lista la nueva ET».

La Estación Transformadora que funciona en Centenario fue afectada en parte por el incendio en septiembre de 2023 (foto Florencia Salto)

Los feriantes deberán esperar para volver al predio ferial

La feria habilitada para la venta de frutas y verduras jueves y sábados está ubicada en inmediaciones a la ET Centenario, a su vez ubicada entre el Gigante del Barrio Sarmiento -estadio de fútbol de la ADC- y un centro de maniobras y depósito del ente provincial, a la vera del faldeo de barda en la tercera meseta de Centenario. La calle 25 de mayo, en ese sector, quedó cerrada, igual que el predio ferial.

Quedó suspendida la circulación en el predio de los feriantes, que mudaron sus lonas y comercio a una plaza de la ciudad, la plaza Chos Malal, un proceso de traslado de productores de frutas y verduras, micromprendedores de panificación y otros negocios familiares.

El funcionamiento de la feria en la plaza del barrio Sarmiento será continuo hasta el verano. Las instalaciones de estructuras y de servicios construidas por la municipalidad de Centenario, a menos de 150 metros del sector donde se incendiaron las celdas eléctricas, quedaron en zona prohibida o restringida al paso. Lo mismo el estacionamiento lindero, sobre calle Cuba.

«La nueva ET va a quedar cubierta, no serán instalaciones exteriores como la actual», aclaró Mario Moya, presidente del EPEN. Agregó que el ente trabajaba con el municipio para un cerramiento o brindar seguridad a los feriantes y habilitar, en un futuro, el acceso «aunque no por calle 25 de mayo, analizamos un cerramiento del predio de la feria y tal vez habilitar el estacionamiento sobre avenida Traful«, sostuvo.

Las instalaciones de la feria de frutas, verduras y microemprendedores está inhabilitada, al igual que el tránsito sobre la 25 de mayo y el estacionamiento lindero (foto Florencia Salto)

Lo que se busca es evitar la circulación por el campo de maniobras externas, toda la zona de alta y media tensión. Desde la central, se alimenta con energía a la linea Vista Alegre y a Edersa en Río Negro, con lo que a su vez se energiza la subestación transformadora de Campo Grande (Río Negro).



Moya describó que hace 2 años cambió la forma de alimentación, de modo que cuando hay cortes programados, no se afecte el suministro del bombeo en Mari Menuco, por ejemplo.»Depende de la ET, pero hay otra manera de alimentarla, que evita los cortes» del suministro en el bombeo de acueducto Mari Menuco.



Insistió en que los cortes que se registraron antes de julio «no fue una salida de servicio». «Sí se fueron sacando de servicio distintos barrios, con distintos alimentadores, para mantenimiento y poda, esto ocurrió en abril y mayo», agregó. Y a esto se sumó la caída de árboles de terceros sobre las redes del EPEN, como consecuencia del temporal de viento.



«La ET ha funcionado operativamente bien, se replicó la instalación interna que fue consumida por el fuego con alimentadores. El EPEN devolvió los centros exteriores provisorios que se montaron con la colaboración de empresas eléctricas durante la emergencia tras el incendio, lo que se pidió de urgencia a los proveedores se pagó y algunas instalaciones cedidas, están aún instaladas», sintetizó a 9 meses del incendio de la Estación Transformadora del EPEN en Centenario.