Proponen la instalación de detectores de monóxido en edificios públicos y privados

Javier Acevedo es uno de los autores de la iniciativa. Foto: Marcelo Ochoa.

Los legisladores Javier Acevedo y Fernando Frugoni, de la Coalición Cívica ARI, presentaron un proyecto de ley para que sea obligatoria la instalación de detectores de monóxido de carbono en todas las construcciones públicas y privadas destinadas a la vivienda, el trabajo o el alojamiento de personas.

Los autores de la propuesta explicaron que surgió como respuesta «a las reiteradas tragedias que cada invierno enlutan a familias rionegrinas» por la inhalación de este gas tóxico, «conocido como el asesino silencioso».

Acevedo señaló que «todos los inviernos recibimos la dolorosa noticia de muertes que podrían evitarse con medidas simples. Los detectores son dispositivos de bajo costo, de fácil instalación y gran eficacia para alertar a tiempo a los vecinos y salvar vidas».

Por su parte, Frugoni explicó que el proyecto establece un plazo de dos años para que las construcciones existentes se adecuen a la normativa, mientras que las nuevas obras deberán contar con estos dispositivos como requisito indispensable para su habilitación.

«La vida y la salud de nuestros ciudadanos son bienes irrenunciables que el Estado debe proteger» dijo e parlamentario.

La iniciativa también contempla que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, reglamente los criterios técnicos de instalación, mantenimiento y control de los equipos, al tiempo que promueva campañas de concientización sobre los riesgos de inhalar monóxido de carbono.

De aprobarse Río Negro se sumaría a provincias como Mendoza y Córdoba, que ya cuentan con normativas similares.