Protesta en Ruta 22: «Todavía hay chances que el Congreso revierta el decreto»

Este martes, la estación experimental del INTA en Guerrico fue epicentro de una jornada de lucha encabezada por trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Vialidad Nacional, en rechazo a los decretos presidenciales que buscan modificar o disolver organismos públicos estratégicos. La protesta motorizada por ATE Río Negro y contó con el acompañamiento de los gremios Adunc, Aten, el Sindicato de Municipales de Neuquén, referentes sociales y políticos, entre otros.

“Todavía hay chances de que el Congreso revierta el decreto, por eso estamos acá visibilizando el reclamo”, expresó Miguel, trabajador del Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF) perteneciente al INTA. Además, desde el gremio Apinta anunciaron nuevas acciones de visibilización en Neuquén y Río Negro, como volanteadas y caravanas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Jorge Muñiz, el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), explicó que, si el INTA cierra, provincias como Neuquén -que no tienen con ninguna sede experimental- no podrán contar con el «asesoramiento y acompañamiento que brindan las agencias, las capacitaciones a productores, a los pequeños agricultores familiares y a las diversas comunidades y parajes del interior».

Agregó que en Río Negro existen tres experimentales: en Viedma, Bariloche y Guerrico. “Sólo en esta experimental hay 93 trabajadores y dependen seis unidades: Río Colorado, Valle Medio, Regina, J.J. Gómez, Cipolletti y la agencia de Centenario que tiene sede en Plottier”.

“Todas las unidades corren peligro, en febrero logramos frenarlo, pero ahora eso sigue vigente y con este decreto”, alertó Muñiz y agregó que «a inicios de este año se nos hizo llegar un documento de nueve páginas por parte del presidente del INTA donde ponía de manifiesto el cierre de 299 agencias y el despido de 1.500 compañeros en todo el país, dentro de esas esta IPAF, en la que trabajan 21 compañeros».

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, explicó que motorizaron la jornada para «defender el trabajo de 142 estatales que son del INTA Río Negro y en defensa de las 17 agencias que tiene a lo largo y ancho de la provincia». Además, advirtió que Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación, quiere concretar la venta «indiscriminada» 40 mil hectáreas en todo el país pertenecientes al INTA.

«El modo operandi que tienen es ir anunciando sin firmar nada hasta que luego terminan concretando el cierre, tenemos este tiempo para poder expresar y comentarle a la sociedad la importancia del INTA», detalló Vicente.

IPAF: Una agencia de INTA que acompaña a la agricultura familiar

Trabajadores del INTA advierte que el posible cierre del Instituto de Agricultura Familiar. (Foto: Maripe)

Miguel, trabajador del Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF) explicó el organismo de investigación está orientado a la pequeña agricultura familiar, este segmento de la sociedad tiene la particularidad de que las casas están integradas a las unidades productivas. Este instituto dependiente de la sede experimental de Guerrico, según el gremio Apinta, corre riesgo de cierre junto a varios otros.

Según relató, con estos decretos que «desregulan» el INTA se pierde presupuesto y es más probablemente se produzcan despidos o retiros voluntarios porque el Estado se repliega, «si el Estado está presente hay chances de que la familia rural permanezca en el lugar y no se despueble los campos».

«Todavía hay chances que el Congreso de la Nación revierta el decreto, por eso estamos acá visibilizando el reclamo» Miguel, trabajador del Instituto de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF).

Miguel también se solidarizó con los trabajadores de ciencia y técnica, como la universidad pública, al Conicet y al hospital Garrahan, «no los podemos exterminar y que esos lugares los ocupe el propio mercado donde no se generan cuestiones de contención social y cuidado ambiental», explicó el profesional del INTA.

También enumeró ejemplos de trabajo desarrollado por el IPAF: una unidad de baño móvil para trabajadores hortícolas arrendatarios; cosechadoras de maíz a pequeña escala; estudios sobre trashumancia en el norte neuquino; se trabajó con varios municipios que han optado por la agroecología como Cordero en Río Negro o Centenario en Neuquén; con dispositivos locales donde personal del IPAF asiste a los horticultores, chacareros o huerteros a profundizar la transición agroecológica; asistencia técnica para diversos usos de fibras de lana; y la denominación de origen del chivito en el norte neuquino, entre otros ejemplos.

Vialidad Nacional: preocupación por las rutas y el futuro del organismo

Trabajadores de Vialidad Nacional quieren recuperar el organismo nacional. (Foto: Maripe)

Trabajadores de Vialidad Nacional participaron de la jornada de protesta en la Ruta 22, en rechazo al decreto presidencial que plantea la disolución del organismo. Mariela Alejandra Jiménez, integrante de la Asociación de Profesionales de la Dirección Nacional de Vialidad, advirtió que el sector atraviesa una situación de “incertidumbre total” y pidió que se frene el vaciamiento.

“La sociedad debe entender que disolver Vialidad no es la solución. El estado de las rutas no es responsabilidad de los trabajadores, sino de las decisiones políticas que nos dejaron sin recursos”, expresó. Aseguró que el organismo está desfinanciado desde el inicio de la actual gestión y que no se transfieren los fondos del impuesto a los combustibles.

Jiménez destacó la trayectoria de Vialidad, con más de 90 años de historia, y su rol en la integración territorial del país. “Este organismo fue el que unió provincias, llegó con máquinas y obreros a cada rincón, acompañando a la sociedad. No somos corruptos ni inútiles, como dice el presidente”, remarcó.

También pidió el acompañamiento de las autoridades provinciales para defender el organismo, y denunció que obras claves en Río Negro, como la finalización de las rutas 22 y 151, siguen paralizadas por falta de presupuesto. “Queremos que no se disuelva el organismo porque las rutas nacionales son importantes y afectan a los ciudadanos de Río Negro”, concluyó.