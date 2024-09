Protesta estudiantil en una escuela de Bariloche por la presencia de roedores

A pesar de los operativos de limpieza a cargo de una empresa contratada, los estudiantes aseguran que la plaga no desapareció. (archivo)

Los alumnos de la escuela secundaria de Río Negro 44 realizaron en la mañana de hoy una sentada de protesta porque volvieron a detectar al menos un roedor vivo que cruzó a la carrera por un pasillo y consideraron que los operativos de limpieza que contrató el Consejo de Educación “no dieron resultado”.

Las clases en ese turo no fueron suspendidas, al menos en lo formal, y el delegado de Educación Santiago Velázquez consideró injustificado el reclamo. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer -aseguró- “siempre alguien va a decir que vio una laucha, pero fue la gente de Mantenimiento y dijo que la escuela está en condiciones”.

En el edificio ubicado en la esquina de Elordi y 2 de Agosto funciona la ESRN 44 en el turno mañana y la 33 por la tarde. La semana pasada ya hubo una movilización de docentes y estudiantes por la detección de roedores y se suspendieron las clases, por disposición del CPE, para hacer “una revisión exhaustiva” de las instalaciones. Ya en aquel momento se había contratado una desratización, cuya efectividad fue puesta en duda por los profesores, el personal docente y también por los chicos, ya que habían encontrado heces frescas de roedores.

Uno de los jóvenes que participó de la sentada dijo que “las paredes están agujereadas y allí se crían, no los pueden sacar”, dijo que el Centro de Estudiantes decidió promover “la clausura” del edificio escolar, para exigir “una solución de fondo”. Señaló que los docentes no acompañan ese pedido pero “también reconocen que no se puede seguir así”.

Clases suspendidas

Para la tarde de hoy la decisión de los directivos fue suspender las clases y no está resuelto todavía qué sucederá mañana, al menos nadie le había transmitido novedad alguna a los alumnos.

Velázquez se mostró disgustado ante el nuevo conflicto y dijo que ya habían tomado todas las medidas posibles “para aliviar y calmar los ánimos”. Aseguró que la empresa que ejecutó la limpieza y desinfección “dio garantías” sobre el resultado de ese trabajo.

Las escuelas funcionan en un edificio instalado hace dos décadas con paneles “provisorios” que en su momento fueron descartados por el obrador de la represa Alicurá. Distintos sectores de la comunidad educativa han sostenido que la única salida es un proyecto de nuevo edificio.