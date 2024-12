Provincia interviene en la puja de la CEB Bariloche por la conducción

El gobierno provincial a través de la subsecretaría de Cooperativas y Mutuales intervino en un conflicto de intereses en el seno de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), sumergida en una nueva disputa de poder entre la conducción actual, que perdió las últimas elecciones, y la opositora lista Roja.

A pocos días de la asamblea de la CEB, que está convocada para el jueves 12 de diciembre, donde se deberán proclamar a los delegados y consejeros electos, además de aprobar el balance, la oposición dio a conocer dos notas firmadas por Martín Vesprini, subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, en las que recomienda la realización presencial y además despeja dudas respecto de quién debe conducir.

La lista Roja se impuso en octubre con el 57% de los votos, pero la conformación del consejo de administración quedó en un empate con cinco representantes titulares de cada sector. Y con este escenario se desató una discusión por quién debe tener la presidencia de la entidad.

Vesprini, en su nota remitida a la CEB y a los consejeros de la Roja que pidieron su intervención, remarcó que en la puja de poder el propio estatuto de la CEB en su artículo 52 indica que en caso de empate “la adjudicación del cargo se resolverá favorablemente a la lista que más votos haya obtenido en la elecciones de delegados de distrito”.

Con esa mención, la oposición destacó la balanza a su favor y reiteró su interés de que Alejandro Pozas asuma la presidencia en reemplazo de Carlos Aristegui, del sector Blanco, que se mantiene en el cargo desde 2019.

“Más allá del empate en la cantidad de consejeros, los vecinos votaron un cambio, y por ese motivo nuestro sector tiene una amplia mayoría en la asamblea de delegados, una mayoría que refleja la decisión de los asociados”, dijo Pozas en un comunicado, en alusión a que con el resultado electoral la Roja tiene ocho delegados más que el oficialismo actual.

El subsecretario de Cooperativas también respondió ante la demanda de la oposición para que la asamblea se realice de forma presencial y no virtual como convocó la conducción actual. En este punto el funcionario dijo que de manera excepcional recomienda que se realice el encuentro asambleario de forma presencial.

En tanto, Vesprini rechazó otro de los planteos de la lista Roja que pedía la intervención con una suspensión de la asamblea. “La intervención debe ser ajustada a una gravedad institucional tal que la entidad no funcione operativamente, se encuentre acéfala, etc y no es el caso”, aclaró el funcionario.

Dijo que no puede intervenir o suspender la asamblea ni declarar ineficaz una asamblea no realizada sin tener probados los hechos porque se están dando por sentado “que los hechos no sucedidos van a suceder”.

Vesprini también dejó un mensaje a la CEB al observar que la entidad tiene una “situación muy arraigada” de acudir a los órganos de control para que “resuelva pujas o intereses internos de dos sectores” y cuestionó que “pretenden dependiendo del lado que estén, pujar solo por lo que creen es su derecho y/o correcto como una verdad revelada, alejándose de lo que marca la ley y el interés colectivo”.