Provincia renovó por 5 años la concesión del transporte público en Valle Medio

Los dos ramales del transporte interurbano tienen como una de las cabeceras a Choele Choel. Archivo

La empresa Vía Bariloche S.A continuará por 5 años más con la concesión del transporte público interurbano que une siete localidades del Valle Medio, con dos ramales y ocho frecuencias diarias cada uno.

La decisión fue ratificada mediante un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

La empresa mantendrá el servicio que realiza el recorrido Choele Choel- Chimpay, pasando por las localidades de Darwin y Coronel Belisle, y viceversa; y desde Choele Choel hacia Pomona, con Luis Beltrán y Lamarque como paradas intermedias, y viceversa.

La Provincia recordó que en 2013 otorgó el permiso a la empresa para realizar los recorridos interurbanos por un año y luego en 2015 otorgó una concesión por 5 años, que se renovó en 2021 por el mismo período. Por eso, se cumplen los plazos para una nueva renovación.

Se fundamentó que la empresa cubrió la demanda “de manera eficiente, valiéndose para ello de un oportuno estudio de las necesidades de la población y posterior seguimiento y control de las prestaciones”.

También se destacó que no tiene “graves sanciones y/o quejas del público usuario”; tampoco deuda en concepto de Tasa Provincial de Fiscalización del Transporte, ni infracciones a la Ley Nº 651.

Además se puso énfasis en la necesidad que tiene el Estado en brindar el servicio de transporte interurbano en estas localidades.

Las frecuencias y extensión horaria

Según detalla la grilla de horarios aprobada para los próximos años, en el ramal Choele- Chimpay habrá de lunes a sábados ocho frecuencias diarias, con el primer servicio a las 5:20 y el último a las 23; mientras que de Chimpay a Choele Choel la primera unidad saldrá a las 6:30 y la última a la 0 hora.

Los domingos y feriados ese recorrido tendrá siete frecuencias partiendo a las 6:30 desde Choele la primera unidad y a las 7:40 desde Chimpay. El último colectivo iniciará su recorrido a las 21:10 desde Choele y a las 22:05 desde la ciudad Cuna de Ceferino.

En el mismo decreto se definió que el ramar Choele- Pomona tendrá ocho frecuencias diarias de lunes a sábados, partiendo el primer colectivo desde Choele a las 5:55 y el último a las 22:15; y desde Pomona a las 7:05 y 23:28 respectivamente.

Los domingos y feriados esta ruta también tendrá siete frecuencias de 6:30 a 21, desde Choele y de 7:45 a 22 desde Pomona.