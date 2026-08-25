Volcó un camión en la Ruta 237 y vecinos se llevaron gran parte de la carga

Un camión volcó sobre la Ruta 237 y la gente se llevó gran parte de la carga.

Un camión de carga volcó este martes en la Ruta Nacional 237, a la altura de Collón Curá. Tras el grave siniestro vial, las personas que circulaban por la zona aprovecharon el momento para llevarse la mercadería que quedó desparramada sobre la banquina.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1515 de la calzada nacional y motivó un importante despliegue de los equipos de emergencia. Ante la gran concentración de personas que se amontonaron en el lugar para alzar las bolsas de alimento, la Policía de Neuquén tuvo que intervenir para controlar la situación.

Vialidad Nacional informó que el vehículo volcó a un costado del camino por causas que aún se investigan. Como consecuencia del impacto, la mercancía cayó en su totalidad sobre la calzada y la banquina, por lo que el tramo quedó con restricciones en la circulación.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Neuquén y equipos de emergencia. Una ambulancia del Sien fue convocada para asistir al conductor del transporte.

El organismo nacional solicitó a los automovilistas transitar con extrema precaución por el sector, reducir la velocidad y acatar las indicaciones del personal desplegado. Aunque la circulación no está interrumpida, hay trabajadores realizando tareas sobre la calzada.