Tini Stoessel contra su padre: qué delitos le atribuyen y cuáles son las penas que podría tener

Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, negocian la reorganización del patrimonio generado durante más de 15 años de carrera artística. La medida trascendió luego de que una auditoría privada revelara que la cantante de 29 años carece de participación accionaria y de control sobre las sociedades que canalizan los ingresos de su música, su imagen y sus contratos comerciales, según confirmaron sus abogados a Infobae.

Los puntos centrales que estructuran el conflicto entre Tini y su papá

Control societario: Los derechos económicos de la carrera y la imagen de la artista pertenecen a sociedades en las que ella no es accionista ni tiene intervención.

Los derechos económicos de la carrera y la imagen de la artista pertenecen a sociedades en las que ella no es accionista ni tiene intervención. Cobro de ingresos: Existe un contrato discográfico mediante el cual una sociedad percibe la totalidad de los ingresos pasados y futuros de la artista, sin que ella tenga cobro directo.

Existe un contrato discográfico mediante el cual una sociedad percibe la totalidad de los ingresos pasados y futuros de la artista, sin que ella tenga cobro directo. Contratos a futuro: Hay álbumes comprometidos para los próximos años sin acuerdos que garanticen su participación en las ganancias.

Hay álbumes comprometidos para los próximos años sin acuerdos que garanticen su participación en las ganancias. Acceso a cuentas: Recién en junio de 2026, tras la intervención de sus nuevos abogados, la cantante logró acceder a una cuenta bancaria a su nombre.

Recién en junio de 2026, tras la intervención de sus nuevos abogados, la cantante logró acceder a una cuenta bancaria a su nombre. Recuperación del control: La artista busca reestructurar el patrimonio construido durante más de una década y cerrar de manera definitiva el esquema de representación anterior.

Los posibles delitos y las penas en juego

En Infobae en Vivo, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó las implicancias jurídicas en caso de que la auditoría derivara en una denuncia formal. El letrado recordó que el Código Civil establece que la potestad de los padres para firmar contratos en representación de sus hijos menores se extingue a los 18 años. En el caso de la cantante, su padre ocupó ese rol desde el inicio por su trayectoria como productor televisivo.

Sigal aclaró que la conformación de sociedades a nombre del padre para resguardar bienes no constituye una irregularidad por sí misma. Sin embargo, advirtió sobre las conclusiones de la pericia contable: “Si del resultado de esa pericia resulta que hay un detrimento patrimonial por parte del padre hacia ella, ahí entraría a jugar el artículo 172, 173”.

Esos artículos del Código Penal tipifican los delitos de administración fraudulenta y defraudación. A su vez, el letrado mencionó una tercera arista vinculada al encuadre impositivo de las sociedades y la posible existencia de un perjuicio hacia el Estado.

Respecto del avance judicial, Sigal indicó que la Fiscalía debería ordenar una pericia propia con organismos oficiales. Los delitos de administración fraudulenta y defraudación prevén penas de uno a seis años de prisión. El abogado remarcó que, si se comprueba la existencia de varias maniobras independientes, las penas se aplicarán bajo la figura del concurso real, lo que elevaría el piso del castigo mínimo y podría derivar en una pena de prisión efectiva.

Con información de Infobae.