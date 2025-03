Puentes Cipolletti – Neuquén: anuncian una nueva ciclovía en el tramo del expeaje

El intendente Rodrigo Buteler (JSRN) anunció esta semana que la ciudad avanzará con un reordenamiento de la ciclovía en la zona de los puentes Cipolletti – Neuquén. La noticia llegó tras un fuerte accidente entre dos ciclistas en una de las pasarelas.

«Estamos en la zona del expeaje, primer puente, estamos planificando el ordenamiento de la ciclovía, para aquellos que caminan y trabajan entre Cipo – Neuquén», comentó el jefe comunal en medio de una recorrida por el sector.

Según afirmó, la municipalidad prepara un mejoramiento y ampliación de la bicisenda en el tramo cipoleño, un área con severas complicaciones para los ciclistas y transeúntes. Su concreción se contempla para el «corto plazo», aunque todavía no se precisaron los tiempos.

Buteler aseguró que esta obra forma parte de una estrategia de integración entre las dos ciudades de Río Negro y Neuquén. «Limpiamos la cartelería, pusimos la iluminación que estaba apagada y trajimos el tren de pasajeros de nuevo», mencionó respecto a las obras realizados en el área de los puentes carreteros.

En ese sentido, agregó: «La ciclovía es fundamental, nos la pidieron un montón de veces. Y acá estamos proyectándola para mejorarla en el corto plazo».

Los accidentes y el desafía de cruzar en bici desde Cipolletti a Neuquén

Esta semana, los puentes Cipolletti – Neuquén volvieron a ser noticia por un insólito accidente que involucró a dos ciclistas, los cuales impactaron de frente. Una de las personas sufrió algunas heridas.

No es el primer hecho de relevancia que tiene como protagonistas a los conductores de bicicletas. En enero, una joven murió tras ser arrollada por un auto cuando circulaba por las pasarelas del puente viejo.

En aquella oportunidad este medio recorrió la zona y pudo comprobar de primera mano el estado de transitabilidad del cruce interprovincial.

“Hay muchísima gente que no se sube a la bicicleta porque tiene miedo”, expresó Florencia Lazzaletta, avezada ciclista. La mujer transita diariamente los cruces carreteros para llegar a su trabajo en la capital neuquina.



Uno de los puntos más conflictivos es la intersección con la Ruta 151, sitio donde finaliza la ciclovía que costea la calle General Pacheco, de Cipolletti. Este lugar, asediado por el continúo tráfico, es un obstáculo principal para atravesar al otro lado.

“Cruzar la rotonda es una tortura. Te tiran el auto encima. No hay respeto. Lo cierto es que no hay una gestión que priorice el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, ecológico, económico y saludable. Yo lo elijo por eso, porque es más económico y porque me hace bien”, agregó Florencia.

La zona del Fortín es quizás la más dificultosa, dado que solo existe una angosta huella de ripio. Esta situación genera que algunos ciudadanos, los más arriesgados, decidan subirse a la Ruta 22. “Ahí directamente no hay nada, es solo tierra. Termina siendo una aventura la de saber si no te pasa algo grave”, señaló la mujer.



El número de transeúntes que elige movilizarse por la traza es difícil de cuantificar, pero se observan picos de tráfico durante la mañana temprano, con la ida a los puestos de trabajo, y por la tarde, en el regreso a casa.

La escasa señalización e iluminación del expeaje tiene consecuencias en la seguridad. Detrás del puesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra una ciclovía que conecta con la existente en el puente nuevo, la cual es evitada por los más conocedores. “Es por los robos”, confesó Juan Pablo, un trabajador que recorre con frecuencia los límites provinciales.



Del lado del puente viejo la situación es por demás preocupante. A la estrechez de las pasarelas, se le suma el deteriorado estado de la estructura. «No sé por qué deciden ir por ahí (otros ciclistas). Hay más pozos que de este lado”, mencionó Juan Pablo.