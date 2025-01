Puentes Cipolletti – Neuquén: cómo es el desafío de cruzar en bici por la Ruta 22

La muerte de una joven a comienzos de semana en el puente Cipolletti – Neuquén reavivó el interés por el estado de las ciclovías en el emblemático paso interprovincial. Diario RÍO NEGRO recorrió este punto neurálgico del Alto Valle y relevó la situación en la voz de sus protagonistas.

“Hay muchísima gente que no se sube a la bicicleta porque tiene miedo”, expresó Florencia Lazzaletta, avezada ciclista. La mujer transita diariamente los cruces carreteros para llegar a su trabajo en la capital neuquina.

Uno de los puntos más conflictivos es la intersección con la Ruta 151, sitio donde finaliza la ciclovía que costea la calle General Pacheco, de Cipolletti. Este lugar, asediado por el continúo tráfico, es un obstáculo principal para atravesar al otro lado.

Algunos ciclistas optan por subirse a la cinta asfáltica. Crédito Juan Thomes

“Cruzar la rotonda es una tortura. Te tiran el auto encima. No hay respeto. Lo cierto es que no hay una gestión que priorice el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable, ecológico, económico y saludable. Yo lo elijo por eso, porque es más económico y porque me hace bien”, agregó Florencia.

La zona del Fortín es quizás la más dificultosa, dado que solo existe una angosta huella de ripio. Esta situación genera que algunos ciudadanos, los más arriesgados, decidan subirse a la Ruta 22. “Ahí directamente no hay nada, es solo tierra. Termina siendo una aventura la de saber si no te pasa algo grave”, señaló la mujer.

El número de transeúntes que elige movilizarse por la traza es difícil de cuantificar, pero se observan picos de tráfico durante la mañana temprano, con la ida a los puestos de trabajo, y por la tarde, en el regreso a casa.

La escasa señalización e iluminación del expeaje tiene consecuencias en la seguridad. Detrás del puesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra una ciclovía que conecta con la existente en el puente nuevo, la cual es evitada por los más conocedores. “Es por los robos”, confesó Juan Pablo, un trabajador que recorre con frecuencia los límites provinciales.

Crédito Juan Thomes.

Del lado del puente viejo, donde ocurrió la muerte de la joven atropellada por un vehículo el pasado domingo, la situación es por demás preocupante. A la estrechez de las pasarelas, se le suma el deteriorado estado de la estructura.

“No sé por qué deciden ir por ahí (otros ciclistas). Hay más pozos que de este lado”, mencionó Juan Pablo.

El “histórico” reclamo por la falta de obras en el puente Cipolletti – Neuquén

“Hace unos 17 años que vivo en Cipolletti y la verdad que en todo este tipo puedo dar fe que nunca hicieron ninguna obra para mejorar la accesibilidad entre una y otra ciudad. Esto a sabiendas que muchas personas nos movemos entre Cipolletti y Neuquén”, mencionó Lazzaletta.

El pedido se centra en el desarrollo de un plan urbanístico que integre la noción de movilidad sustentable y de convivencia con otros medios de transporte. “Acá no hay una decisión de decir ‘invitemos a que se suban a la bici’. Todo lo contrario”, mencionó.

La estrechez de las pasarelas del puente viejo. Crédito Juan Thomes.

Recientemente, la actual gestión municipal presentó un proyecto a Vialidad Nacional —dado que es un área de competencia nacional— para el mejoramiento y parquización del expeaje. Este medio intentó comunicarse con autoridades de la comuna para conversar sobre el estado de avance y si contempla la construcción de ciclovías, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Por lo pronto, se anunció un acuerdo para que la municipalidad de Cipolletti tenga control de la intersección de Ruta 151 y Ruta 22, en el sector del puente ferrocarretero. Se dijo oficialmente que se instalará una «barrera de seguridad» con el fin de controlar el paso de los camiones y mejorar la seguridad para ciclistas y peatones.

Cuáles son las propuestas para mejorar los puentes entre Río Negro y Neuquén

Los proyectos para arreglar el cruce interprovincial se multiplicaron en los últimos años.

Uno de ellos fue “Puente Museo”, presentado por Fernando Pérez Castillo. La propuesta consistía en la construcción de una nueva vía, con mayores condiciones de seguridad, para anular el tránsito en el puente viejo.

El puente viejo muestra un avanzado estado de deterioro. Juan Thomes.

“En el caso de Neuquén, los funcionarios me decían que lo iban a analizar, pero que existen otras prioridades. En Río Negro, el gobernador me dijo que el puente viejo no se va a caer y que está todo bien. A mí me da miedo”, expresó Pérez Castillo.

El vecino también formuló una propuesta de ciclovía desde el centro hacia el distrito norte de Cipolletti, desde el balneario de “El 30” hasta calle Esmeralda. “Fue pensado para fomentar el uso de la bicicleta y mejorar la seguridad de los ciclistas”, agregó.