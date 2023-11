Qué dijo sobre Vaca Muerta, Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de Milei

Uno de los nombres que se confirmó del gabinete de Javier Milei, es Guillermo Ferraro. Desde el 10 de diciembre será el ministro de Infraestructura de la Nación. A su cargo tendrá cinco áreas que serán Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. En una entrevista habló sobre Vaca Muerta.

«El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado. Hay una enorme oportunidad para invertir”, dijo Ferraro.

El futuro ministro indicó en una entrevista con Radio Mitre que el Secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirilo.

Además remarcó la importancia de generar infraestructura para Vaca Muerta. “Hay una enorme deuda que es generar una red vial que arranque con los caminos rurales, troncalmente se vaya en las rutas nacionales y termine en los accesos puntuales«, señaló.

Y agregó: “Vaca Muerta requiere toneladas de arena y muchísima agua y hoy el agua no existe, no existe una operación de carga que sea más eficiente, se hace todo por camiones, no existe un tren«.

Durante la nota, sostuvo que “hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado”.

Cuándo y cómo asume Javier Milei como presidente

Sin leyes que lo regulen y sin estar previsto en la Constitución Argentina, el traspaso de mando es una tradición que lleva más de 150 años. El próximo 10 de diciembre, Javier Milei, recibirá la banda y el bastón presidencial y jurará como máxima autoridad gubernamental. Este es el mismo día en que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpidos en el país, ya que Raúl Alfonsín tomó el cargo esta misma fecha en 1983.

El acto de traspaso iniciará con la jura de Javier Milei en el Congreso de la Nación ante la Asamblea Legislativa establecida en el artículo 93 de la Constitución. Luego, el presidente electo recibirá en manos del saliente, Alberto Fernández, los elementos e insignias formales y simbólicas del cargo político.