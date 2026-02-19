Qué empresas ganaron y perdieron en Neuquén desde que asumió Javier Milei en el país

La provincia de Neuquén se ubicó en la punta del ranking en la creación de empresas (archivo)

En un contexto nacional de fuerte contracción económica, Neuquén se posicionó como el único distrito del país con saldo positivo en la creación de empresas. Mientras la mayoría de las provincias argentinas perdieron unidades productivas, el territorio neuquino sumó 159 nuevas firmas empleadoras entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025.

Este crecimiento del 1,8% permitió a la provincia alcanzar un total de 9.109 empresas registradas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El contraste con el resto del país es notable, especialmente frente a provincias del norte como Chaco o Catamarca, que sufrieron caídas de dos dígitos en su entramado empresarial.

La dinámica local se apoya en la solidez del sector hidrocarburífero, que funciona como un motor de tracción para el resto de las actividades económicas. La estabilidad en la generación de empleo privado registrado distingue a Neuquén del promedio nacional, que muestra una tendencia a la baja en la mayoría de las jurisdicciones.

Los sectores que impulsan el crecimiento

El rubro de Explotación de Minas y Canteras fue el gran protagonista de este periodo, con un salto del 16,4% en la cantidad de empresas operativas. Este incremento representa la incorporación de 42 nuevas firmas dedicadas principalmente a la actividad en la cuenca neuquina.

La Construcción también mostró un desempeño destacado, sumando 57 empresas nuevas, lo que equivale a un crecimiento del 9,7% en su base de empleadores. Este rubro está íntimamente ligado al desarrollo de infraestructura necesaria para la evacuación de gas y petróleo.

Otros sectores que acompañaron la tendencia alcista fueron los Servicios Administrativos, con un aumento del 10,4%, y el sector de Salud, que creció un 10%. El Comercio, a pesar del enfriamiento del consumo nacional, logró incorporar 108 nuevas unidades productivas en la provincia.

Desafíos en los rubros del mercado interno

No todos los sectores lograron evadir el impacto de la crisis; el transporte de carga y pasajeros registró una pérdida de 30 empresas, lo que representa una caída del 5%. Esta baja refleja las dificultades logísticas y de costos que enfrenta el sector a nivel federal.

El sector agropecuario también mostró señales de debilidad, con una merma del 5,2% en la cantidad de empleadores registrados en territorio neuquino. Asimismo, los servicios de alojamiento y gastronomía sufrieron una contracción del 4,6%, impactados por la reducción del turismo y el gasto recreativo.

A pesar de estas bajas puntuales, el balance general de Neuquén sigue siendo único en el mapa nacional. La capacidad de la provincia para generar nuevas empresas en un entorno recesivo subraya la importancia estratégica de la energía para la economía regional.