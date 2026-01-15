Neuquén a la cabeza del ranking nacional de empleo privado: sumó 3.212 puestos en casi dos años

El Gobierno aseguró que el crecimiento se explica por las políticas públicas de empleo, formación laboral y articulación con los privados. (Foto: gentileza)

En un escenario nacional marcado por la recesión, Neuquén se ubicó al tope del ranking de empleo privado registrado. Según un informe comparativo a octubre de 2025, la provincia logró crecer un 2,2% respecto a los niveles de noviembre 2023, lo que se traduce en la creación de 3.212 nuevos empleos en el sector formal durante los últimos dos años.

Si se toma como punto de partida noviembre de 2023 —previo al cambio de administración—, el país acumula una caída promedio del 2,8%, equivalente a la baja de 176.908 puestos de trabajo. En ese contexto de números rojos, el mercado laboral neuquino logró sostenerse y mostrar un leve repunte.

El podio: Neuquén y Río Negro lideran

El informe revela que solo tres distritos lograron mantener números positivos frente a la crisis, con una fuerte impronta patagónica:

Neuquén : Lidera con +2,2% (3.212 empleos).



: Lidera con +2,2% (3.212 empleos). Río Negro : La sigue con +0,7% (780 empleos).



: La sigue con +0,7% (780 empleos). Mendoza: Cierra el podio con +0,2% (548 empleos).

El resto de las jurisdicciones (21 provincias) mostraron retrocesos, con casos dramáticos como Santa Cruz (-15,7%) y La Rioja (-12,9%), donde la caída de la actividad económica golpeó con fuerza.

La estrategia local

Desde el Ejecutivo provincial atribuyen este diferencial a una política activa de defensa del empleo local. El informe oficial destaca el impacto del programa Emplea Neuquén y los acuerdos con operadoras de la Cuenca Neuquina para priorizar la mano de obra regional.

«No hay proyecto económico si no existe sustentabilidad social», remarcó el gobernador Rolando Figueroa, quien encabezó gestiones con sindicatos y empresas para «blindar» el trabajo ante el parate nacional. A la tracción natural de la industria hidrocarburífera, la Provincia sumó la continuidad de obras de infraestructura clave —rutas y gasoductos— que funcionaron como contención para el empleo en la construcción.