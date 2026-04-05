Con el objetivo de sancionar la ley de Glaciares este miércoles, el oficialismo apura un dictamen exprés

La modificación a la Ley de Glaciares es apurada por el oficialismo. Foto: NA.

El Gobierno de Javier Milei de la Cámara de Diputados apura para este martes tener un dictamen exprés de la reforma de la ley de Glaciares para poder convertirla en la iniciativa entre el miércoles y el jueves, y así cumplir con el pedido de gobernadores aliados.

El oficialismo confía en tener los votos para poder aprobar esas modificaciones solicitada por los mandatarios de la Mesa del Cobre, para captar inversiones millonarias mineras.

Reunión en Diputados por la ley de Glaciares

Como primer paso, la Cámara de Diputados convocó para este martes a una reunión plenaria de comisiones con el objetivo, para el oficialismo, de dictaminar el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y encaminar la sanción definitiva en una sesión prevista para el día siguiente en el recinto, el miércoles 8 de abril.

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, que encabeza Nicolás Mayoraz, se reunirá a las 14.

En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.

La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las Audiencias Públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

El conteo de votos por la ley de Glaciares

La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado, según señalaron fuentes parlamentarias de la LLA a la Agencia Noticias Argentinas.

La Libertad Avanza tiene 94 votos, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar, y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio, y al menos entre 2 y 4 de Provincias Unidas.

Detalles de los cambios en la reforma de la ley de Glaciares

La iniciativa de reforma de la ley de Glaciares busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciales que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

Uno de los aspectos centrales que se modifican son los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los gobernadores aliados para fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.

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