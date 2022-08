«¿Qué es ser más duro?», las críticas de «Lilita» Carrió a Patricia Bulrrich y Cristina Kirchner

Elisa «Lilita» Carrió se refirió a los operativos realizados por la policía de Horacio Rodríguez Larreta frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y cuestionó las críticas que hizo la titular del PRO, Patricia Bulrrich, cuando habló de «tibieza» por parte del jefe de gobierno porteño. En una entrevista televisiva tuvo fuertes declaraciones.

«¿Qué es ser más duro? ¿Qué haya un muerto? La policía está desarmada, pero yo no sé si los otros (por los militantes) están armados», se preguntó Carrió. «Yo no quiero un muerto de la ciudad de Buenos Aires», precisó Carrió y para cuestionar a Bullrich, que con sus dichos alteró la interna de Juntos por el Cambio y que ayer tuvo un conflictivo almuerzo.

También defendió a los vecinos de Recoleta y anticipó que, a partir de ahora, si pasa algo será responsabilidad de Cristina Kirchner y del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

Cristina «es una mujer vulgar, que ama lo que odia»

Carrió aseguró que la vicepresidenta es una «mujer vulgar» que «aparenta saber y no sabe». Además, consideró que es «primitiva» en lo cultural y una «desclasada», que no encaja en Recoleta porque allí «la gente vive bien pero no ostenta».

«Cristina es una mujer vulgar, con vestido de rica, que tiene una realidad paralela y odia lo que ama«, dijo Carrió en una nota con el canal LN+ y agregó que «eligió vivir en ese barrio porque ama lo que odia. Porque es un barrio de familias tradicionales, no es Libertador, ni Belgrano R, ni Barrio Parque».

La dirigente de la Coalición Cívica recordó que vivió en Recoleta durante «27 años a una cuadra y media» del domicilio de la titular del Senado y señaló que «a una cuadra de donde se produjeron los incidentes» en el Instituto Hanna Arendt, por parte de su espacio político».

«Cuando uno elige vivir en un lugar, tiene que respetar a los vecinos, y la verdad que ella nunca quiso salir (de su casa), porque es una desclasada», afirmó.