Qué hace hoy Mercedes Ibero, la «cara visible» de la pandemia en Río Negro: «la gente todavía me reconoce»

Todavía le cuesta acostumbrarse al trabajo de oficina. Otro ritmo, otras obligaciones en la Secretaría de Planificación. Pero en el recuerdo de la gente “que todavía me reconoce, por ejemplo cuando voy al súper”.

Así vive hoy Mercedes Ibero a tres años de la gran exposición que le generó ser la cara y la voz de la pandemia de Covid 19 en Río Negro.

Pero no se queja. “Estoy agradecida de haber cumplido un rol tan lindo” como fue “la comunicación” y recordó la importancia de “ser parte activa en el servicio” como “cada uno de los que estaban en las terapias, en las derivaciones. Fue algo que me encantó” remarca en la charla con RÍO NEGRO.

Sobre aquella función dijo que “no quería transmitir el pánico “ pero por otra parte “no quería la relajación” y destacó que pudo “ser útil en algo nuevo y raro” y “fue un aprendizaje tremendo para todos, con la cabeza a mil todos los días” que terminó siendo una ayuda porque “no hubiese bancado el encierro” que tuvo mucha gente y “lo viví distinto”.

En tiempos de pandemia mucha gente “lo único que tenía era escuchar el parte médico, su único contacto eran los informes diarios” recuerda Ibero porque para muchos esos despachos “eran la única información real de lo que pasaba afuera” de sus casas.

Remarcó que “en ese momento era la vorágine” y “no registré” la repercusión que se apoyó en la empatía que generaba y su transmisión sencilla, fácil de entender para todos.

Con el paso del tiempo sintió algo de “abstinencia” y “después me costó un montón el trabajo común y corriente”.

El 9 de abril de 2020 se registró el primer caso en Viedma y generó las primeras reuniones del Comité de Emergencia que creó el gobierno provincial

“A las primeras fuimos Miguel Ledesma, yo, el ministro (Fabián) Zgaib y las dos referentes de epidemiología” y señaló que “la gobernadora (Arabela Carreras) pidió una personas encargada de la comunicación, se fue dando que muchos me preguntaban a mí y me fui quedando hasta que el ministro, que se encargaba de la logística, me dijo seguí vos” además, recuerda que “Carreras quería una sola voz y que fuese médico”.

Si bien en 2019 tuvo su primera experiencia política porque fue segunda candidata suplente en las elecciones de Senadores Nacionales ; en 2021 la gran exposición anterior le permitió ser fundamental en la campaña que consagró a Agustín Domingo como diputado nacional y ella quedó cerca de una banca.

Para muchos era la “dueña de los votos” pero contó que antes de la elección tuvo una reunión con Alberto Weretilneck quien le dijo que era el momento de la economía y “nadie mejor que Agustín para eso, porque sabemos la capacidad que tiene, y entendí que era el momento para él”, aunque no deja de reconocer “el cariño y el reconocimiento” que “tenía la gente conmigo”.

Hace poco más de una año se desempeña como Secretaria de Desarrollo Estratégico de la Secretaría de Planificación que conduce Daniel Sanguinetti, una función que “me volvió a poner pilas”.

Ibero contó que “cuando empecé era importante por el proyecto de hidrógeno verde, me volví a sentir útil, poder viajar a la meseta, contar lo que significaba, me encantaba todo eso” pero reconoció que “ahora eso está bastante parado” por el retraso en el tratamiento de la Ley Nacional.

En la actualidad está trabajando en un proyecto de forestación provincial, “reuniéndome con representantes de Universidades, para mejorar la conciencia ambiental, que la gente pueda plantar árboles, que tenga una app donde pueda seguir el crecimiento del árbol que plantó”.

Con esta nueva responsabilidad dijo que “siento que soy útil”, “ahora es un trabajo más de investigación y de mucho estudio, primero con todo lo del hidrógeno, ahora con los árboles, el carbono; siento que me abre la cabeza”, aunque reconoció que todo lo que tiene que ver con el servicio “no lo siento tanto”.



Dos candidaturas que no pudo concretar

La actual funcionaria de Planificación fue la cara visible en la campaña electoral de 2021, cuando fue elegido Agustín Domingo como Diputado Nacional y ella figuraba en segundo término en la boleta de Juntos Somos Río Negro.

Pero también tuvo una experiencia anterior “cuando era menos conocida” ya que fue parte de la propuesta del oficialismo en 2019, como segunda suplente en los comicios para Senadores Nacionales.

Sobre su participación en 2021 dijo que “fue muy fuerte lo que viví en esa campaña porque la gente me conocía mucho por ser la cara de la pandemia. Siempre estaré agradecida”.

Para muchos fue la dueña de los votos que consagraron a Domingo, pero reconoció que “en su momento me reuní con (Alberto) Weretilneck y me dijo que lo importante pasaba por la situación económica y de eso Agustín sabe muchísimo” por eso “siempre entendí que la prioridad, porque iba a ser más útil, era Agustín. Ví que era necesario que estuviera él y soy una agradecida de todo lo que viví en ese tiempo” dijo Ibero.



Mercedes Ibero y la Defensoría del Pueblo: una opción que no pudo ser y no sabe por qué

“De la vorágine pasé a estar en una oficina, a estar con horario común” y “me faltaba el trabajo de ser útil, de estar a disposición. Me faltaba eso: cómo puedo ayudar”.

Por eso “me presenté para ser Defensora del Pueblo, para hacer algo parecido a eso”, porque “hoy la gente me llama, me escribe para ver si le puedo conseguir una cirugía, o prótesis” y “como tuve la suerte de haber conocido mucha gente puedo reenviar esos pedidos para poder ayudar”.

Se lamentó que para ese trabajo no existe una figura en el Estado y “lo sigo haciendo desde el lugar que puedo”.

Sobre el fallido intento para llegar a la Defensoría se “sorprendió” en el momento por no ser seleccionada.

Contó que “presenté un proyecto que todos me felicitaron, estudie muchísimo, hice una entrevista donde me felicitaron desde todos los bloques; me decían por fin alguien que entendió que es ser defensor”.

“Me sorprendió desde ese lado, cómo se elige no se” señaló.