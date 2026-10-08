Qué pasará con los autos y motos secuestrados en Viedma tras la declaración de emergencia ambiental

Los vehículos secuestrados se acumulan en los predios municipales de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El Concejo Deliberante de Viedma aprobó la declaración de Emergencia Ambiental y Sanitaria en los predios municipales destinados al depósito, guarda y custodia de vehículos, motos y partes secuestrados o retirados de la vía pública.

La medida tendrá una duración de un año y apunta a resolver la acumulación de rodados que, según los fundamentos de la normativa, alcanzó niveles de saturación que dificultan el inventario y la correcta identificación de las unidades.

La situación también genera riesgos ambientales y sanitarios. Entre los problemas señalados aparecen el deterioro de los vehículos, la pérdida de fluidos, la proliferación de vectores y el riesgo de incidentes dentro de los predios.

Qué pasará con los vehículos acumulados

La emergencia permitirá al Ejecutivo avanzar de manera directa con los vehículos cuya fecha de secuestro o retiro de la vía pública sea superior a seis meses.

En esos casos, se podrá disponer la descontaminación, el desmantelamiento y la compactación, con su posterior disposición final como chatarra.

La medida busca acelerar un procedimiento que ya estaba contemplado por la normativa municipal, pero que hasta ahora debía desarrollarse dentro de los plazos y mecanismos ordinarios.

Uno de los principales problemas que plantea la acumulación es que el estado de deterioro y la cantidad de vehículos pueden dificultar la identificación individual. Frente a esas situaciones, la nueva normativa permite realizar inventarios por lotes o sectores y recurrir a registros fotográficos y numéricos de emergencia.

Antes de compactarlos deberán revisar si tienen pedido de secuestro

La compactación no será automática. Antes de avanzar, el Municipio deberá realizar una verificación simplificada con los registros policiales para descartar que alguno de los vehículos tenga un pedido de secuestro relacionado con una causa penal.

También deberá hacerse pública la información correspondiente. Para eso, se deberá publicar durante un día el listado o los actos relacionados con los vehículos que serán sometidos al procedimiento y convocar a posibles propietarios o terceros interesados.

A partir de esa publicación habrá un plazo improrrogable de cinco días hábiles para presentarse.

Si no existe ningún impedimento, podrá continuar el proceso de descontaminación, desguace y compactación.

Qué vehículos quedan afuera

La emergencia no alcanza a los vehículos que se encuentren formalmente a disposición de la Justicia Ordinaria o Federal, ni a aquellos sobre los que exista una prohibición expresa de destrucción emitida por el Tribunal Municipal de Faltas.

Esas unidades deberán ser separadas e identificadas en la medida en que las condiciones del predio lo permitan.

La normativa también contempla una alternativa para aquellos vehículos que todavía puedan ser utilizados.

Durante el período de emergencia, el Ejecutivo podrá evaluar la asignación para uso oficial o la transferencia a entidades de bien público de los rodados que se encuentren en condiciones de circular y con sus códigos identificatorios originales.

Qué pasará con el dinero de la chatarra

En los casos en que los vehículos sean compactados y posteriormente vendidos como chatarra, los recursos económicos obtenidos deberán ser destinados a la Agencia Local de Seguridad Vial.

La emergencia fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante y tendrá vigencia durante un año.