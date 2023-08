Qué son y cómo se hacen los boca de urna, las encuestas para conocer las tendencias electorales

Las boca de urna son relevamientos de los espacios políticos, pero no tienen información oficial. Archivo.

Con el cierre de las elecciones PASO 2023 en la mayoría de las provincias y la extensión hasta las 19.30 en CABa, hay mucha expectativa sobre el resultado. Son en estos momentos donde aparecen las famosas bocas de urna, un relevamiento prohibido por la verdad, pero que usan muchos espacios para medir el termómetro de resultados.

Las bocas de urna son encuestas realizadas durante el día de las elecciones para predecir el resultado de la votación.

Estas encuestas las realizan los espacios políticos desde antes de que se cierren las urnas.

Los resultados de las bocas de urna se publican generalmente antes de que se conozca el resultado oficial de la votación. Estas encuestas se utilizan para predecir el resultado de la votación antes de que se conozca el resultado oficial.

Es importante recordar que la información que recolectan las bocas de urna no puede ser divulgada porque se estaría rompiendo la veda y, por lo tanto, sería ilegal.

Cómo se hacen las bocas de urna

Para los espacios políticos, una de las formas tradicionales de medir los votos es contar las boletas que se van usando, cada cierta cantidad de votantes.

También hay quienes optan por hablar con la gente en los centros de votación y preguntarles a quienes votaron.

Con esa información van completando planillas y calculando porcentajes.

La realidad es que estos resultados no son cien por ciento confiables porque el recuento de boletas puede fallar si alguna persona se lleva las que no usó en el voto, porque se puede mentir ante una consulta y porque la muestra alcanzada puede no ser representativa.