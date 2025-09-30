Quedó habilitada en Viedma la nueva sede central del Ipross

El gobierno provincial habilitó este martes el nuevo edificio central del Ipross ubicado en Viedma con un acto donde se notó un amplio despliegue de funcionarios e intendentes de distintas jurisdicciones, además de trabajadores de la obra social, prestadores y representantes gremiales.

La obra fue parte del Plan Castrello, se inició en 2018, tuvo un parate de casi un año, se reinició en 2023 y tuvo un costo final de 3.528,8 millones de pesos.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck quien recordó que la obra formó parte del Plan Castello que «marcó una planificación, un diseño, de lo que para nosotros fue una decisión estratégica» y repasó los distintos emprendimientos realizados.

El mandatario indicó que «las políticas públicas del Estado tiene tres variantes. La primera su recurso humano, sin los trabajadores y trabajadoras públicas es imposible cumplir con las tareas delegadas por nuestra constitución; segunda la política, en este caso de Salud, sino sabemos adonde vamos es muy difícil que podamos llegar algún lado; y la tercera la infraestructura».

«Todo tiene importancia, este es el arte de gobernar, de decidir» remarcó Weretilneck y agregó que «la política pública, ya sea en Ipross, en Salud, en un municipio, en Educación, en Seguridad, es darle la correcta importancia a esos tres sectores».

«Y saber claramente cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son los objetivos a donde queremos llegar» sostuvo.

El gobernador destacó «el conjunto de actores que hacen a una política de prevención y de cuidado de nuestros afiliados» y mencionó a los trabajadores de Ipross, los prestadores, los colegios profesionales y los médicos particulares, entre otros.

«Un Estado siempre tiene que ponerse en el lugar del otro, siempre tienen sentir el sufrimiento del otro y siempre tiene que entender que el otro está necesitando de nosotros».

El nuevo edificio es mucho más que su infraestructura, es un símbolo de la prioridad que el gobierno provincial le otorga a la cobertura de sus afiliados». Marcela Ávila, presidenta del Ipross.

Por su parte el intendente local Marcos Castro agradeció a la provincia porque «con este edificio le están dando a la capital toda la infraestructura que la capital merece» y sostuvo que tendrá un «impacto positivo» para los trabajadores «y también para los afiliados».

Dijo que «todas las obras que se desarrollan en Viedma y en la provincia permiten reconocer un modelo de gobierno que está consolidado» y destacó «la cercanía con la comunidad, que en los tiempos que corren eso no es natural» porque «al comienzo de la gestión teníamos un escenario muy incierto» en una clara alusión al gobierno nacional.

Para Marcela Ávila, presidenta de la obra social´, la nueva infraestructura permitirá que el Ipross sea «más humano, más cercano y más simple», calificó el acto como «el gran día, tan esperado» y que «se convertirá en un hito para nuestra obra social» porque es «un acto fundacional».

La funcionaria recordó que la obligación del Ipross es «cuidar la salud y el bienestar de cada uno de los empleados públicos rionegrinos» que ya lleva más de cinco décadas, reconoció errores en el camino, pero «nunca perdido la constancia en quienes creemos en lo público como una herramienta de transformación de la realidad».

Agregó que el nuevo edificio «es mucho más que su infraestructura, es un símbolo de la prioridad que el gobierno provincial le otorga a la cobertura de sus afiliados, de la prioridad que ocupa en la agenda de un gobierno provincial la obra pública».

El nuevo edificio albergará la sede central de la obra social y la delegación Viedma continuará funcionando en Rivadavia y Guido de la capital, según aclaró Marcela Ávila.