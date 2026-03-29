Queja de jueces de Neuquén por «falta de acompañamiento» del Tribunal Superior

La "foto de familia" en el cierre del encuentro de jueces y juezas penales de Neuquén. (Gentileza)

Jueces y juezas penales de toda la provincia realizaron una nueva edición de su encuentro anual el jueves y viernes en Zapala, un espacio que nació con la reforma del Código Procesal en 2014 y se define como «un ámbito de trabajo horizontal en el que quienes toman decisiones en el proceso penal se reúnen para analizar sus prácticas, intercambiar perspectivas y construir mejoras concretas en el funcionamiento del sistema». Hubo quejas por la falta de acompañamiento del Tribunal Superior de Justicia.

En el documento final, al que tuvo acceso diario RÍO NEGRO, se resumen los temas tratados durante las jornadas de las que participaron relatores y relatoras de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrantes del Tribunal de Impugnación y jueces y juezas de los colegios de Neuquén y del interior provincial.

Por ejemplo, sobre la nueva ley penal juvenil se puso «especial énfasis en la necesidad de garantizar que las personas adolescentes no queden en una posición de menor protección que las personas adultas dentro del proceso penal».

En materia probatoria, se discutieron los avances en el protocolo de entrevistas en Cámara Gesell, y por otra parte «se alcanzaron consensos relevantes en torno a la importancia de un rol judicial activo» en la audiencia de control de acusación.

Hubo además un reconocimiento especial a la trayectoria del juez Richard Trincheri, de quien se valoró «su aporte a la reforma procesal penal y su compromiso con la construcción colectiva de mejores prácticas».

Crítica al TSJ

El documento adquiere hacia el final un tono crítico hacia el Tribunal Superior de Justicia por la falta de acompañamiento.

«Resulta llamativo que una instancia de estas características continúe desarrollándose sin acompañamiento institucional por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial. No se trata de una cuestión económica ni de la posibilidad material de llevar adelante la actividad» sino de «la ausencia de un reconocimiento básico a un espacio que contribuye de manera directa a la calidad del servicio de justicia».

Añade que «la exigencia de tramitar licencias para participar en estas jornadas, la falta de respaldo institucional y la ausencia incluso de gestos formales de acompañamiento contrastan con la relevancia de un encuentro que impacta directamente en la mejora del funcionamiento del sistema penal. En tiempos en que la legitimidad judicial se construye también a partir de la calidad de las decisiones y de la capacidad de revisión crítica de las propias prácticas, estos espacios no deberían ser ajenos a la agenda institucional».

Las audiencias encadenadas

Un punto de singular interés fue el análisis de los resultados obtenidos en el interior provincial a partir de la implementación del sistema de agendamiento de audiencias encadenadas. «La experiencia mostró una reducción significativa en los tiempos del proceso y una mejora en la calidad de las decisiones, al permitir la continuidad del mismo juez o jueza durante la etapa de investigación. Este punto generó especial interés y motivó el compromiso de avanzar en su implementación en Neuquén capital», dice el documento.

El sistema de agendas encadenadas es un modelo en el cual un solo juez gestiona el caso desde la formulación de cargos hasta su resolución, lo que evita decisiones contradictorias, con audiencias de seguimiento obligatorias antes del vencimiento del plazo.

Según las estadísticas del 2025 del piloto realizado en el interior neuquino, un mismo juez empezó y terminó 36 de 41 casos. Como resultado sólo una minoría de legajos necesitó ir a juicio oral: el resto se resolvió por salidas alternativas. La duración media de todo el proceso fue de 66,5 días.