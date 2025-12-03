Quién es Cristian Auguadra: el reemplazo luego de la salida de Neiffert de la SIDE

El Gobierno nacional oficializó un cambio en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Cristian Auguadra asumirá como titular, en reemplazo de Sergio Neiffert. Fuentes oficiales remarcaron el inicio de una nueva fase de transformación institucional para el organismo.

El Gobierno de Javier Milei designó a Cristian Auguadra como el nuevo titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), según un comunicado oficial. Esta decisión se produce tras la salida de Sergio Neiffert, quien estuvo al frente del organismo en una fase inicial de reestructuración. El cambio busca profundizar la modernización técnica y operativa, consolidando los mecanismos de control y planificación estratégica del servicio de inteligencia nacional.

Cristian Auguadra, contador público egresado de la Universidad de Morón, asume el cargo con un perfil profesional enfocado en auditoría, gestión de riesgos y fortalecimiento institucional. Previamente, se desempeñó como inspector general de la División de Asuntos Internos, y es considerado una figura de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Su trayectoria es destacada por las autoridades para liderar esta nueva etapa en la SIDE.

Desde la Casa Rosada proyectaron que la designación de Auguadra permitirá avanzar hacia un modelo de inteligencia más ágil, integrado y moderno. El Ejecutivo nacional ratificó su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional y la profesionalización del personal. El objetivo es consolidar un organismo líder en la región y a la altura de los estándares internacionales más exigentes, según lo expresado oficialmente.

El cese de Neiffert y los motivos oficiales

La salida de Sergio Neiffert fue comunicada como un «cese» de sus funciones, diferenciándose de las renuncias observadas en otros funcionarios. El Gobierno argumentó que la gestión inicial de Neiffert fue clave para ordenar los procesos internos y auditar la estructura organizacional del organismo. Este trabajo permitió sentar las bases para una institución más eficiente y profesional, según el comunicado oficial.

Las autoridades nacionales indicaron que con la asunción de Auguadra, se inicia una «segunda fase de transformación institucional» de la SIDE. Esta etapa apunta a la modernización técnica y operativa, así como a la consolidación de mecanismos de control y planificación estratégica. La administración de Javier Milei busca dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia adaptado a los desafíos contemporáneos, acorde al rol recuperado por el país.