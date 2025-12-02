Es oficial la salida de Patricia Bullrich: Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad

El Gobierno oficializó la salida de Patricia Bullrich y anunció que su rol en el Ministerio de Seguridad será ocupado por Alejandra Susana Monteoliva. La confirmación llegó con la publicación del Boletín Oficial y llega a días de que la ahora exministra ocupe su banca en el Congreso.

El relevo en la conducción del Ministerio de Seguridad se oficializó este martes 2 de diciembre. El Gobierno aceptó la carta de renuncia que presentó Patricia Bullrich ante el presidente Javier Milei y designó a Monteoliva como la nueva ministra.

Cabe resaltar que esta transición representa la continuidad de la línea política de Bullrich quien asumirá una banca en el Senado por La Libertad Avanza (LLA).

La ahora senadora había adelantado su salida a través de un comunicado, pero los cambios se oficializaron mediante la publicación del Decreto 851/2025 que fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En el texto agradecen a la exfuncionaria por los servicios prestados.

Con una carta, Patricia Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad

La senadora electa Patricia Bullrich presentó formalmente su renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional a través de una carta.

En su mensaje, Bullrich agradeció «profundamente» al Presidente por «la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país». Recordó que su mandato fue claro: «cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles».

Bullrich dedicó palabras de apoyo a su sucesora, Alejandra Monteoliva, a quien le deseó «el mayor de los éxitos» y describió como alguien «capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país». Destacó la «capacidad, experiencia y compromiso» de Monteoliva para profundizar la política de seguridad implementada durante su gestión.