El Gobierno de Javier Milei suma otra baja: Sergio Neiffert dejó su rol en la SIDE y fue reemplazado por Cristian Auguadra

El Gobierno de Javier Milei comunicó oficialmente la salida de Sergio Neiffert, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Al mismo tiempo informó que su reemplazo será Cristian Auguadra.

La noticia llegó a través de un comunicado enviado por la vocería presidencial el martes por la noche y se dio en medio de fuertes versiones que adelantaban la salida inminente de Neiffert. Según se supo, el cambio en la SIDE se enmarca en la interna que existe dentro del oficialismo.

Neiffert era un funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo y será reemplazado por otro dirigente que mantiene relación con el integrante del «triángulo de hierro» de Javier Milei.

El mensaje oficial que anunció la reciente salida, expresa: «La Secretaría de Inteligencia informa que, tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional».

El comunicado oficial del Gobierno

El Gobierno remarcó que la fase inicial encabezada por Neiffert «permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional».

Tras esto señalaron que ahora inicia una «segunda fase de transformación institucional» que pasará a estar liderada por Cristian Auguadra, contador público y profesional con «amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública».

Asimismo destacó: «Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno».

«El objetivo de la administración del Presidente Javier Milei es dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo», sostiene el comunicado y se agrega: «La Secretaría reafirma así su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes».