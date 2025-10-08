Quién es Karen Reichardt, la candidata de La Libertad Avanza que encabezaría la lista tras la baja de José Luis Espert

Luego de la baja de José Luis Espert como candidato a diputado por La Libertad Avanza, el partido oficialista pidió que la lista sea encabezada por Diego Santilli. Esto fue rechazado por la Justicia y ahora quien encabezaría la nómina sería Karen Reichardt. ¿Quién es?

¿Quién es Karen Reichardt?: La candidata que podría reemplazar a José Luis Espert por La Libertad Avanza

Karina Celia Vázquez, hoy conocida como Karen Reichardt, nació en mayo del 1969 y comenzó su carrera en los medios a fines de los 80. Sus inicios fueron en NotiDormi, programa conducido por Raúl Portal en lo que en ese momento era ATC. El ciclo fue un éxito en la medianoche del aire televisivo.

Desde allí saltó a programas que mezclaban humor, parodia y exposición mediática, como Peor es Nada, donde compartió pantalla con Marixa Balli y María Fernanda Callejón, y Brigada Cola, junto a Guillermo Francella y Emilio Disi.

Karen Reichardt: Su llegada a la política y por qué encabezaría la lista de La Libertad Avanza

En la última década, Reichardt orientó su perfil hacia el activismo animal, con Amores Perros, un programa sobre cuidado y adopción responsable de mascotas que hoy se emite por la TV Pública. Allí reconoce que cuenta con financiamiento externo, pese a que en reiteradas oportunidades expresó su rechazo al sostenimiento de proyectos culturales con fondos estatales.

En paralelo, comenzó a mostrarse cada vez más activa en política a través de sus redes sociales, donde desde el inicio del gobierno de Javier Milei comparte mensajes de apoyo al mandatario y a referentes libertarios. “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”, publicó recientemente, en alusión a su respaldo al presidente.

El lugar que ocupa en la lista no es menor: si Espert es finalmente bajado de la candidatura, Reichardt pasará a encabezar la boleta bonaerense. Esa posibilidad la convertiría en la principal representante de Milei en la provincia para la elección legislativa, un salto inesperado para alguien cuyo recorrido público estuvo siempre más vinculado a los sets de televisión que a los recintos parlamentarios.