Karen Reichardt encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires: qué dijo la Justicia

La fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes 7 de octubre que la candidata Karen Reichardt debe encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en ese distrito, tras la reciente renuncia de José Luis Espert.

El oficialismo, por su parte, impulsó a Diego Santilli, quien originalmente ocupaba el tercer lugar de la nómina, para ascender al primer puesto. Ahora será el juez Alejo Ramos Padilla quien deba resolver la controversia.

La fiscal Roteta fundamentó su postura en las acciones afirmativas y el principio de paridad de género que rige la legislación electoral. Advirtió que la paridad no debe perjudicar al grupo que busca proteger y, por lo tanto, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar, provocando el corrimiento ascendente de toda la lista.

La Justicia avaló a Karen Reichardt y complica el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir boletas

La renuncia del candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, generó una urgencia operativa en la Junta Electoral y una controversia legal respecto a su reemplazo, que podría obligar a reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel (BUP).

La fiscal federal electoral, Laura Roteta, dictaminó que debe ser Karen Reichardt, y no Diego Santilli quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA), complicando la solicitud presentada por el oficialismo.

El dictamen de la fiscal Roteta se opone al pedido de la Alianza LLA de reemplazar a Espert por Diego Santilli, quien ocupaba el tercer lugar.

La fiscal argumentó que el legislador recurrió a las acciones afirmativas para garantizar la igualdad en la representación política de las mujeres. Advirtió que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca debe tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger. Por ello, Roteta avaló que Reichardt, quien se ubicaba en el segundo lugar, ascienda al primero.

La controversia legal sobre quién debe encabezar la lista se suma al problema logístico que implica el cambio. La Junta Electoral activó un procedimiento de urgencia ante el pedido de LLA de reimprimir la totalidad de las boletas únicas papel para las elecciones del 26 de octubre, ya que la provincia de Buenos Aires es el distrito más grande del país.

La autoridad judicial implementó un mecanismo de consulta y control que involucra a todos los actores del proceso, resolviendo “correr traslado de la presentación” a todas las agrupaciones políticas habilitadas a participar. Las fuerzas tienen plazo hasta mañana a las 8:30 para pronunciarse oficialmente sobre el pedido de reimpresión total de las boletas. Esta decisión busca garantizar que cualquier medida que altere la oferta electoral cuente con la participación y el conocimiento de todas las agrupaciones involucradas.

En paralelo, y “atento a la perentoriedad de los plazos del cronograma electoral”, la Junta Electoral convocó a todas las agrupaciones políticas a una audiencia presencial que se realizará también mañana, a las 10:30.

Según indicó Infobae, la Justicia Electoral también solicitó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, un informe detallado sobre los costos de la reimpresión. Se pidió al Gobierno que indique si existe una partida presupuestaria habilitada para afrontar el gasto, qué imprentas podrían realizar el trabajo y si habría que licitar nuevamente.

Además, el organismo solicitó un detalle de la cantidad de ejemplares de BUP recibidas hasta el momento y el estado en el que se encuentran. También se pidió al Correo Argentino los tiempos previstos para la distribución del material electoral en las más de 38 mil mesas habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La decisión final sobre el reemplazo en la lista y la reimpresión de las boletas queda ahora en manos del juez Alejo Ramos Padilla.