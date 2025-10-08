Diego Santilli no podrá reemplazar a Espert: La Libertad Avanza apelará el fallo de la Justicia

El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó la propuesta de La Libertad Avanza de reemplazar al diputado José Luis Espert por Diego Santilli para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires. El fallo se reveló este miércoles tras considerar que la propuesta del partido libertario no era válido. Desde el oficialismo dijeron apelarán.

Espert presentó su renuncia luego de la polémica que se originó debido al escándalo del empresario Fred Machado y el partido libertario propuso a Santilli como su reemplazo, sin embargo el magistrado consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno era «inconstitucional».

Debido a este rechazo quién quedó como la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires es Karina Vázquez, conocida popularmente como Karen Reichardt. En tanto Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.

La Libertad Avanza apelará la decisión de la Justicia

Según comunicó Noticias Argentinas los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán para apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.

“No veo la chance de correr a Karen (Reichartd). Pero el fallo no sorprendió, de hecho era una posibilidad”, manifestó uno de los apoderados legales al sitio de Buenos Aires.

José Luis Espert se bajó: la presión del PRO y un Gabinete dividido

La salida de Espert se concreta tras quedar acorralado por la denuncia que lo vincula al empresario Fred Machado. La situación se había vuelto insostenible. Según indicó Noticias Argentinas, fue el tema central de la cumbre que Milei mantuvo el viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Dentro del propio Gobierno, un ala liderada por la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, venía reclamando la renuncia del candidato para evitar que el escándalo siguiera erosionando la imagen del oficialismo.