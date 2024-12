Gloria Ruiz enfrentará hoy a la Legislatura: quiénes son los diputados que denunció

Este viernes en la Legislatura está convocada la vicegobernadora Gloria Ruiz para ejercer su derecho a defensa respecto del informe que elaboró la comisión investigadora, que recomendó su “inhabilidad moral«. De concretarse su presencia, será la primera vez que dé explicaciones frente a los diputados que la suspendieron preventivamente del cargo. Además que esté frente a frente ante algunos de los 11 legisladores y ministros de Neuquén que denunció la funcionaria.

Según señaló la vicegobernadora, el 4 de diciembre formuló una denuncia penal. Fue contra los diputados Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lépore, Carina Riccomini y Claudio Domínguez.

Además contra la diputada nacional y presidenta de la Upefe, Tanya Bertoldi y el presidente de CALF, Marcelo Severini. También acusó a miembros del gabinete de Rolando Figueroa, entre ellos Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matías Nicolini, y Rubèn Etcheverry.

«Anoche amplié la querella contra dichos funcionarios, aportando pruebas que me acercaron los ciudadanos, con imputaciones concretas», sostuvo en un video. Además anunció que sumará «mas pruebas a las ya aportadas«, sostuvo ayer Gloria Ruiz en un video que difundió en sus redes sociales.

«Señor gobernador lo animo a que denuncie antes que la prueba lo rebalse», concluyó su mensaje la vicegobernadora.

Ruiz dijo que la denuncia es por los delitos de asociación ilícita, falsas denuncias, abuso de autoridad, atentado al orden constitucional , vida democrática, cohecho y tráfico de influencias, lavado de activos agravado«.

Como publicó este medio, Ruiz aún no fue aceptada como querellante en esa causa, entre otras razones porque el legajo no está formalmente radicado en ninguna fiscalía. Según se conoció el jueves, la fiscal federal Mariana Querejeta se declaró incompetente, argumentando que se refiere a hechos que no son materia federal. Antes, el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente por «razón del territorio» y la derivó a Neuquén.

Gloria Ruiz convocada este viernes en la Legislatura de Neuquén

Su abogado Carlos Broitman, anticipó ayer a Diario RÍO NEGRO, que la vicegobernadora asistirá hoy a enfrentar las acusaciones. La semana que viene se dará la votación que podría apartarla definitivamente del cargo por «inhabilidad moral». El 27 de noviembre se decidió la suspensión preventiva y se creó una comisión investigadora.

En el informe los diputados enumeraron una serie de hechos irregulares. Entre ellos el uso indebido de fondos públicos, contrataciones directas irregulares y sobreprecios, falsedad en declaraciones patrimoniales y declaraciones en medios públicos, designaciones irregulares y nepotismo y obstrucción al control externo.

Allanaron una empresa de Plottier que contrató Gloria Ruiz

Por otro lado, este viernes, se conoció una nueva causa que involucra a Gloria Ruiz. Hubo un allanamiento hoy en una empresa constructora y pedido de información en la Municipalidad de Plottier. Según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal es por supuestos delitos contra la administración pública durante la gestión de Ruiz como intendenta de la localidad.

«Una empresa, identificada como FMO Logística y Servicios en Formación S.R.L era objeto de una investigación de ARCA (ex AFIP), por emitir facturas a la Municipalidad de Plottier sin haber efectuado las correspondientes contraprestaciones, por lo que solicitó que se investigue a dicha firma, como así las contrataciones realizadas con el Municipalidad de Plottier en el período en que Gloria Ruíz fue intendenta», detallaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).