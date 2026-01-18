Camioneta de lujo y deuda récord: revelan la multa millonaria que debe Marta Fort por infracciones graves

Marta Fort quedó en el ojo de la tormenta. Tras el accidente ocurrido el sábado en el barrio porteño de Belgrano, donde la joven atropelló a una mujer de 89 años, la investigación judicial sacó a la luz un dato que complica su imagen pública: el vehículo en el que se moviliza la mediática arrastra una multa millonaria y un tendal de infracciones por conductas temerarias al volante.

Mientras la justicia perita las cámaras de seguridad para determinar la responsabilidad en el choque, los registros de tránsito revelaron que la unidad involucrada es una «máquina de sumar multas».

Registra seis multas pendientes que ya superan el medio millón de pesos. En la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Seguridad Vial le aplicó una nueva multa de 271.050 pesos por una falta gravísima: exceso de velocidad.

Entre ambas jurisdicciones, el vehículo debe afrontar pagos que lo posicionan como uno de los más infractores del registro.

La estrategia de la defensa: «Ella cruzó mal»

César Carozza, abogado de la familia Fort, salió rápidamente a blindar a la joven, asegurando que Marta se encuentra en «estado de shock» pero que la culpa no fue suya.

Según el letrado, la mujer de 89 años habría cometido una imprudencia fatal: «Cruzó a mitad de cuadra, saliendo de entre dos autos estacionados», afirmó Carozza. Según la defensa, las cámaras demostrarían que el impacto no fue en la esquina ni sobre la senda peatonal, lo que le habría impedido a Fort reaccionar a tiempo, pese a que —según afirman— circulaba a velocidad reglamentaria.

¿Qué pasará con la heredera?

La situación legal de Marta Fort depende ahora del parte médico de la víctima. Aunque se habla de «lesiones leves», la justicia inició de oficio una causa por Infracción al Artículo 94.

En las próximas horas, el análisis de las cámaras del centro de monitoreo de Belgrano será la prueba de fuego. Si se comprueba que la joven circulaba excedida de velocidad —tal como marcan sus antecedentes en el registro de multas—, su situación procesal podría agravarse seriamente.