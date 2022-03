Reapareció Macri: ¿cómo puede interpretarse el recorrido mediático?

En Eso Estamos, el programa de RN Radio, tiene una nueva columna llamada «La Lupa». En ella analizamos el enfoque de distintos temas de actualidad en diversos medios. En ese contexto tratamos la reaparición del expresidente Mauricio Macri en algunos medios de comunicación.

El viernes por la tarde, cuando preparaba la columna, googlee “Mauricio Macri Entrevistas”. El buscador me mostró más de un millón y medio de resultados en menos de medio segundo. En esos resultados me llamó la atención ver a qué medios le había concedido las entrevistas el expresidente en el último tiempo. Las palabras del exmandatario siempre fueron en CNN, La Nación Más, TN y solo algunas radios. ¿Es casualidad? Estimo que no. Son considerados los más críticos al gobierno y es allí donde él se siente más cómodo que en C5N o Página 12, por ejemplo.

Al preparar este artículo recordé algunas entrevistas de Alberto Fernández en distintos medios considerados opositores u oficialistas antes y después de su candidatura. También a la expresidenta Cristina Fernández cuando pretendía ser legisladora en 2017. En ese momento fue entrevistada por el periodista Luis Novaresio para Infobae, un medio «en las antípodas» de lo que milita CFK, según sus propias palabras.

Contexto

Antes de viajar a Europa a participar a una competencia de bridge y cumplir sus responsabilidades como directivo de la FIFA, Macri quiso marcar la cancha y brindó algunos reportajes. Las palabras repercutieron por todos lados. El exmandatario volvió a hablar de nuevo de un «segundo tiempo», la forma en la que siempre se refiere en términos futbolísticos a un posible retorno al poder.

Entre otros temas reivindicó a Carlos Menem, defendió al campo y volvió a referirse a la posibilidad de privatización de Aerolíneas Argentinas.

Mauricio Macri visitando estos medios se siente cómodo porque en muchos casos no hay repreguntas. Esta apreciación también se hizo en las redes sociales. ¿Necesitará más adelante de medios más críticos a su gestión? En sus intervenciones también tiene la posibilidad de “escapar” a temas de actualidad e imponer su propia agenda.

