El Castro Rendón, camino a ser el gran Hospital de Niños de Neuquén

«Vamos a hacer un hospital Castro Rendón más fuerte en pediatría, reconfigurarlo como un hospital pediátrico, y el Norpatagónico como hospital principalmente de adultos», anunció el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro.

El funcionario dijo, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, que la idea «no es construir un Garrahan» (el establecimiento más importante que tiene el país en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) «pero si vamos a ir cumpliendo etapas que nosotros tenemos que hacer en el hospital para hacerlo más fuerte en lo que es pediatría».

Aseguró que antes de fin de año comenzará la remodelación y ampliación del área de neonatología del Castro Rendón, con un presupuesto de 2.750 millones de pesos. Se unificará el servicio en solo una planta de internación. Esto contempla la incorporación de una sala de extracción de leche humana (actualmente las madres de los niños internados deben bajar un piso para realizarla) y de una residencia (habitaciones) para las que vienen del interior.

También se aumentará la oferta de consultorios externos para atención de patología pediátrica para fines del año que viene.

El ministro aclaró que el hospital, actualmente el de mayor complejidad de la provincia, no dejará de lado otros servicios.

Pronto convivirán dentro del edificio del Castro cuatro obras. Además de la de neonatología, habrá otra en nefrología (que se licitará la semana que viene), en vestuarios y la del quirófano ambulatorio. Indicó que aún con estas intervenciones se garantizarán los servicios.

El 41% de residentes son de la UNCo

En el caso del Norpatagónico, la obra que se desarrolla en la meseta, Regueiro planteó que a mediados del 2026 finalizará una parte. La inauguración no será en el corto plazo, ya que implicará desde la modificación del recorrido del transporte público (una frecuencia periódica de colectivos) hasta servicios para quienes deban acompañar a las personas internadas.

Señaló que será un hospital concentrado en la alta complejidad. «No va a tener tiras de consultorio. Es un hospital donde se deriva el paciente, no es la puerta de entrada al sistema de salud, va a ser un centro de atención para patologías de mayor complejidad«, remarcó.

El ministro hizo hincapié, además, en el recurso humano. Sostuvo que es necesario defender la universidad pública ya que de cada 100 residentes que ingresan el sistema público, el 41% proviene de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.