Redistribuyen recursos y policías para las zonas más conflictivas de Neuquén

Se incorporarán 40 cámaras al centro de monitoreo de Cutral Co (Foto: gentileza)

El mapa que relevó el índice de delitos y los recursos para afrontarlos, obligó a las autoridades provinciales a su redistribución. Así en ciudades donde había más personal y la tasa delictual no es alta hubo derivaciones hacia otra que lo requerían como en las regiones Vaca Muerta, comarca petrolera o el sur provincial. A Cutral Co y Plaza Huincul se sumaron 35 efectivos policiales y se incorporarán 40 cámaras más de videovigilancia.

En la visita que hizo el gobernador Rolando Figueroa y parte de su gabinete a Cutral Co, se anunció la llegada de 35 agentes y la firma de un convenio para dotar de 40 videocámaras que se instalarán al centro de monitoreo que funciona desde hace años.

En total, hay 176 cámaras instaladas en diferentes puntos de Cutral Co y ahora también existe el compromiso de sumar otras 40 desde el municipio.

«Hay lugares donde detectamos un exceso de efectivos policiales, en virtud de las estadísticas delictuales y de la complejidad de la sociedad de esa localidad»; dijo el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. En este contexto, describió que no se debe desmerecer la situación de cada localidad porque cada lugar tiene su propia problemática e idiosincrasia.

Son 176 las cámaras que están distribuidas por la ciudad. (Foto: gentileza)

Sin embargo, ante la necesidad de otros puntos geográficos de la provincia donde se requirió más presencia policial, además de recursos tecnológicos, es que se resolvió su redistribución logística en este sentido. Entre las regiones más álgidas se ubican Cutral Co y Plaza Huincul (Comarca Petrolera); Vaca Muerta, con Añelo como cabecera y el sur.

El ministro de Seguridad describió que no se trata solo de efectivos policiales y móviles, sino que hay elementos tecnológicos y equipamiento que la Policía provincial no contaba. «El trabajo conjunto, y el compromiso que dijo el intendente (Ramón) Rioseco para que todos los municipios se sumen para que no quede solo en manos de la policía o la justicia», señaló Nicolini.

En este sentido, especificó que la colaboración que los municipios y las comunas es que puedan tener en condiciones los espacios públicos como las plazas, o que se mantenga la iluminación pública aptas para que no sean ocupadas por personas dedicadas al microtráfico de estupefacientes, sino por los pobladores.

«El trabajo es conjunto, no se puede hacer solo», concluyó Nicolini.

Convenio para la instalación de las videocámaras

El convenio que se rubricó entre el gobierno provincial y el municipio cutralquense, implica que Provincia instale 40 videocámaras que se incorporarán al sistema de vigilancia que ya existe. A las 176 ya existentes llegarán las enviadas por Provincia y un número igual aportará Cutral Co. De este modo se alcanzarán las 256.

Este centro de monitoreo funciona las 24 horas y los 365 días. Es el encargado de colaborar con la justicia cuando se requieren a través de oficios la grabación de hechos delictivos, incidentes viales y ahora también las infracciones de tránsito, entre otras.

«El objetivo está puesto en la seguridad, está puesto en la colaboración permanente con el gobierno de la provincia, con la policía que son muy sanos, que trabajan mucho, que tienen mucho compromiso y que van a contar en esta intendencia, para que la gente pueda vivir más tranquila con la seguridad ciudadana”, dijo en la ceremonia de firma de convenio el jefe comunal, Ramón Rioseco.

La comitiva visitó el centro de monitoreo que está en funciones y escuchó las explicaciones sobre cómo funciona y de qué manera se incrementó en los últimos meses, las solicitudes que se hace desde la Policía.

La situación en las áreas rurales

La situación de inseguridad en las áreas rurales demanda otro tipo de abordaje. Según el ministro de Seguridad, existe un plan para avanzar junto al personal de guardafauna y las divisiones rurales de la Policía. Se les está proveyendo de software y la conexión a internet con la distribución de las antenas portátiles.

«Tenemos dos cuestiones: el abigeato y los animales sueltos en las rutas. ES una preocupación que tenemos y estamos afrontando», sostuvo el ministro de Seguridad, Nicolini en su paso por Cutral Co.