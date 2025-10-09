Reforma de los DNU: qué cambia con la nueva ley aprobada en Diputados y por qué vuelve al Senado

Reforma de los DNU: qué cambia con la nueva ley aprobada en Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles la ley que reforma los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque introdujo varios cambios al texto original. Por esta razón, el proyecto deberá regresar al Senado para una nueva revisión. Te contamos lo que propone la reforma y cuáles son las modificaciones que solicitaron.

El proyecto de ley sobre la reforma de los DNU busca principalmente limitar el poder del Gobierno, en este caso de Javier Milei, en el uso de esta herramienta legislativa y reforzar así el rol del Congreso en su validación.

La propuesta se planteó luego de que el presidente hiciera usa reiterativo de los decretos para aplicar cambios sin consulta previa con el órgano legislativo.

Reformas de los DNU: puntos claves del proyecto

El proyecto aprobado parcialmente establece:

Criterio de Validez: ambas Cámaras (Diputados y Senadores) del Congreso deben ratificar un DNU para que este se mantenga vigente. Con este punto se invierte la lógica actual, donde un DNU queda firme si las dos Cámaras no lo rechazan explícitamente. Con la reforma, el rechazo de una sola de las Cámaras es suficiente para que el DNU caiga.

Plazo para el tratamiento: se establece un plazo de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre la validez del DNU. Si cumplido el plazo el DNU no fue aprobado, este quedaría sin efecto automáticamente.

Restricción por rechazo: si un DNU es rechazado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un nuevo decreto sobre la misma materia en el transcurso del año parlamentario.

Tratamiento en receso: se habilita la posibilidad de tratar los decretos durante el receso parlamentario, buscando un mayor control legislativo continuo.

Reformas de los DNU: el cambio por el que vuelve al Senado

El miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general, pero rechazó un artículo clave durante la votación en particular.

El artículo rechazado fue el que establecía el plazo de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre el DNU, con la consecuente caída automática del decreto si no es aprobado dentro de ese lapso.

Debido a que no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para aprobar este artículo central, la iniciativa se considera modificada respecto al texto original que había aprobado el Senado. Como el texto sufriría cambios, debe volver al Senado, es decir a su cámara de origen, para que esta decida si acepta o rechaza la propuesta.