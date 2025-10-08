Tensión en Diputados | «Me acaba de amenazar», dijo Facundo Manes sobre Martín Menen: el libertario lo desmintió

La sesión de este miércoles arrancó el punto de hervor. El radical y neurocientífico Facundo Manes (Democracia para Siempre) denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo, pero el libertario salió a desmentirlo. Dos periodistas tomaron registro del encuentro, donde no se percibe tensión ni escándalo.

“El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”, reveló Manes en redes sociales.

El diputado y candidato a senador fue uno de los primeros en ingresar al recinto y es quien levanta la bandera de la expulsión del excandidato libertario José Luis Espert por el escándalo narco, aunque su proyecto finalmente no será votado este miércoles, tal como amenazaba pedir, porque minutos después de iniciada la sesión, Espert presentó su pedido de licencia.

Martín Menem desmintió las amenazas en Diputados: «Fue una charla amena»

Lo cierto es que la denuncia de Manes levantó temperatura y el jefe de su bloque, Pablo Juliano, la trasladó al recinto, pero la diputada Nadie Márquez (La Libertad Avanza) lo desmintió. Minutos después, Menem hizo su descargo en redes sociales. “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, se defendió el riojano.

En el entorno de Menem sostuvieron que la acusación de Manes fue “falsa total” y que fue “una charla amena” en la cual “había periodistas presentes”. Dos de ellas fueron Delfina Celichini, del diario La Nación, y Victoria Urruspuru, de El Observador, quienes registraron el momento del breve intercambio.

Cuando el escándalo ya había crecido, el jefe del bloque oficialista, el cordobés Gabriel Bornoroni, pidió la palabra en el recinto para aclarar que él estuvo presente en ese momento. “Manes es un farsante, un mentiroso. No tenemos que permitir eso. Me pone mal y triste. Tenía aprecio por el diputado Manes. Ha hecho una canallada”, denunció.

