Duelo nacional por la muerte de Dolly Parton: Donald Trump ordenó bajar las banderas a media asta en Estados Unidos

La cultura estadounidense y el mundo de la música internacional atraviesan una jornada de luto. Dolly Parton falleció este martes a los 80 años, dejando un vacío irremplazable en el género country y en la industria del entretenimiento global donde se consolidó como una figura de culto indiscutida.

Ante el impacto de la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una medida de Estado inédita para rendirle honores a la cantautora. El mandatario dispuso que la bandera estadounidense ondée a media asta en todos los edificios públicos e instalaciones militares del país durante siete días.

“Me entristece mucho informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá, de todos los tiempos, acaba de fallecer”, escribió el Presidente a través de su plataforma Truth Social al anunciar la medida de luto nacional.

Duelo nacional: el anuncio oficial de Donald Trump por la muerte de Dolly Parton

La medida entró en vigencia de inmediato a partir de las 18:00 horas del martes, marcando la enorme dimensión cultural que la artista tuvo para la sociedad estadounidense a lo largo de seis décadas de trayectoria.

Entre las definiciones del mandatario para despedir a la artista se destacaron:

Homenaje nacional: «En su honor, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todo Estados Unidos durante una semana».

Impacto de su partida: «Su muerte representa una verdadera pérdida para millones de personas».

Un legado irrepetible: «Nunca ha habido nadie como ella, ni la habrá jamás. ¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te ama», concluyó el jefe de Estado.

La huella imborrable de un ícono de la música popular

Parton no solo conquistó los escenarios del country, sino que trascendió fronteras como compositora, actriz y filántropa. Autora de himnos inolvidables como Jolene, 9 to 5 y la versión original de I Will Always Love You —que más tarde popularizaría Whitney Houston—, la artista construyó una carrera multifacética que derribó barreras de género dentro de la industria musical.

Su partida genera una conmoción inmediata en la escena artística mundial, donde colegas, músicos y fanáticos de distintas generaciones comenzaron a volcar sus mensajes de despedida para homenajear a una estrella que hizo historia.