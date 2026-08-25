Javier Milei reunió a los bloques de La Libertad Avanza y pidió sostener el rumbo económico

El presidente Javier Milei recibió hoy en la Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) para alinear a la tropa de cara a las sesiones de este miércoles y jueves en el Congreso nacional, al tiempo que reafirmó el rumbo económico y cargó contra la oposición por instalar temas que “generan división en la sociedad”.

Javier Milei prepara al oficialismo para el Congreso

De acuerdo a lo que trascendió a través de uno de los participantes de ese cónclave, el mandatario enfocó su discurso en la política económica del Gobierno y «reafirmó el rumbo».

En ese sentido, de acuerdo a un comunicado de Presidencia, el presidente «destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento».

«El Presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina», señaló la Casa Rosada en el comunicado.

También indicó que en su mensaje a los legisladores oficialistas el mandatario «reafirmó la consistencia de las políticas implementadas y la importancia de sostenerlas frente a los distintos desafíos políticos y económicos».

Por otra parte, Milei cargó contra la oposición por instalar en la opinión pública el problema de la creciente morosidad y lo atribuyó al interés de «generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política».

En esta línea, el presidente explicó que, desde su punto de vista, la oposición «busca encapsular distintos segmentos del electorado y convertir situaciones concretas de la economía o de la vida cotidiana en conflictos políticos».

En ese sentido, recomendó «analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico».

Al término del encuentro, Milei les regaló a cada legislador oficialista el libro «La Economía en una lección» (1946) del libertario estadounidense Henry Hazlitt, y «recomendó su lectura para comprender el proceso de reasignación de recursos y las consecuencias de las decisiones económicas».

A la reunión en Casa de Gobierno también asistieron, entre otros funcionarios, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

El oficialismo busca en Diputados obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En el Senado, el temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

NA