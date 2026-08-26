¿Pensás comprar una propiedad en la Patagonia? Qué tenés que revisar antes de firmar

Ante una operación inmobiliaria, se recomienda consultar con un escribano o profesional especializado para verificar la documentación y la situación legal del inmueble antes de firmar. Foto: archivo.

Comprar una casa, un departamento, un lote o una chacra suele ser una de las decisiones económicas más importantes en la vida de una persona. En la Patagonia, donde conviven inmuebles urbanos, rurales, turísticos y zonas en expansión, la prudencia jurídica es tan importante como la conveniencia del precio o la ubicación.

Antes de entregar una suma relevante de dinero, firmar una reserva, un boleto de compraventa o avanzar hacia la escritura, conviene realizar una serie de diligencias mínimas para saber en qué condiciones se encuentra lo que se quiere comprar, si la persona que lo ofrece se encuentra legitimada para ello y en qué estado legal y económico se encuentra el inmueble.

Titularidad, embargos e inhibiciones: qué revisar antes de avanzar con la compra de un inmueble

El primer paso es verificar la titularidad. Para ello debe consultarse el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción donde se ubica el bien. Allí puede solicitarse un informe de dominio, que permite conocer quién figura como titular registral, cuál es la descripción legal del inmueble y si existen gravámenes o restricciones, como hipotecas, embargos, usufructos, servidumbres u otras medidas judiciales. Este informe no debe confundirse con una simple copia de la escritura: la escritura muestra cómo lo adquirió, pero el informe registral revela la situación actual del inmueble.

También resulta imprescindible pedir informes de inhibición respecto del vendedor. La inhibición general de bienes es una medida judicial que puede impedir a una persona vender o gravar sus bienes, aunque el inmueble que ofrece no tenga un embargo específico. En términos simples: el embargo recae sobre un bien determinado; la inhibición afecta a la persona y limita su capacidad de disponer de su patrimonio. Por eso, una operación aparentemente limpia puede trabarse si el vendedor está inhibido.

Título, vendedor y deudas: los controles que pueden evitar problemas

Otro aspecto central es el estudio del título. El escribano o el abogado interviniente debe revisar la cadena de transmisiones anteriores para detectar posibles nulidades, sucesiones inconclusas, ventas por apoderado, adjudicaciones mal instrumentadas o diferencias entre lo que surge de la escritura y lo que consta en el Registro. Si el vendedor actúa mediante poder, debe comprobarse que ese poder sea suficiente, esté vigente y habilite expresamente la venta. Si el titular está casado, separado, divorciado o viudo, habrá que analizar si corresponde el asentimiento del cónyuge, la liquidación de la sociedad conyugal o la inscripción de una declaratoria de herederos.

Un análisis adecuado implica conocer también que el inmueble se encuentre libre de deudas ante los organismos públicos correspondientes: impuesto inmobiliario provincial, tasas municipales, contribuciones de mejoras, servicios públicos y, si se trata de propiedad horizontal, expensas comunes. En viviendas ubicadas en barrios cerrados, consorcios, clubes de campo o desarrollos turísticos, conviene solicitar además el reglamento interno, el estado de deuda con la administración y las condiciones para transferir la titularidad o ingresar como nuevo propietario.

Inmuebles rurales, periurbanos y casos especiales

En inmuebles rurales o periurbanos de la región patagónica, la prudencia exige agregar otras verificaciones. Es conveniente revisar catastro, nomenclatura parcelaria, superficie real, accesos, alambrados, servidumbres de paso, eventuales ocupantes, permisos de riego o de uso de agua pública, restricciones ambientales, afectaciones por áreas naturales, tierras fiscales o regímenes especiales.

La situación catastral es especialmente relevante sin importar que se trate de inmuebles urbanos o rurales, porque el organismo provincial competente es el que certifica la situación planimétrica del inmueble: si se encuentra correctamente mensurado, si su superficie y linderos coinciden con la documentación, o si resulta necesario contratar la intervención de un agrimensor.

Esa tarea puede demandar tiempos y costos adicionales, por lo que conviene prever desde el inicio quién los asumirá y cómo impactarán en los plazos de la operación. Muchas veces el problema no está en la existencia del título, sino en que la realidad física del terreno no coincide con la realidad documental.

Un ejemplo sencillo ayuda a comprender la importancia de estas diligencias. Una persona acuerda comprar un lote en una localidad turística. El vendedor exhibe una escritura y cobra una seña. Días después, el comprador descubre que el inmueble tenía una hipoteca inscripta y una deuda municipal acumulada durante varios años.

La operación no era imposible, pero sí requería pactar expresamente la cancelación de la hipoteca, retener parte del precio para pagar las deudas y condicionar la firma de la escritura a que el Registro informara el inmueble libre de gravámenes. Si esas condiciones no se revisan a tiempo, el comprador incurrirá en riesgos innecesarios que podrían evitarse, o al menos advertirse, para definir con precisión las condiciones de la operación.

La reserva o el boleto: dejar todo por escrito

La reserva o el boleto de compraventa también merecen atención. Deben indicar con claridad el precio, la moneda, la forma de pago, los plazos, quién paga impuestos, gastos y honorarios, cuándo se entrega la posesión, qué documentación debe presentar el vendedor y qué ocurre si aparece un embargo, una deuda o una restricción registral. Pero es fundamental aclarar que quien compra no se convierte en propietario por la sola firma del boleto.

El boleto genera derechos y obligaciones entre las partes, y puede ser una etapa importante de la operación, pero la transmisión del dominio inmobiliario exige el otorgamiento de la escritura pública ante escribano y su inscripción registral. Por eso, una cláusula útil es supeditar la operación a que el inmueble resulte jurídicamente apto para escriturar y libre de deudas, salvo que las partes acuerden otra solución por escrito.

En esa misma línea de prudencia, es aconsejable que el precio se cancele al momento de firmar la escritura pública, o al menos que para ese acto quede reservada la mayor proporción del pago, evitando entregar sumas significativas antes de contar con la seguridad jurídica necesaria para la transmisión del dominio.

En definitiva, comprar seguro no significa desconfiar de todos, sino documentar correctamente. El comprador debe asesorarse antes de pagar sumas importantes, elegir profesionales de confianza y no conformarse con frases como “está todo en regla” o “después lo arreglamos”. En materia inmobiliaria, lo que no se verifica antes puede transformarse luego en juicio, demora o pérdida económica. Un informe actualizado, un título bien estudiado y un libre deuda completo son herramientas simples que permiten que la ilusión de adquirir una propiedad no se convierta en un problema legal.