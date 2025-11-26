Reforma tributaria del Gobierno: Intendentes proponen una rebaja del IVA para los municipios 

Intendentes de distintas ciudades y colores políticos unificaron un reclamo para que el gobierno de Javier Milei incluya en la reforma tributaria que enviará al Congreso una rebaja del IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. Lo que buscan es descomprimir la situación atravesada por las administraciones locales que absorbieron costos que dejó de asumir la Nación.

El planteo surgió de una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, convocada por el cordobés Juan Brügge (Encuentro Federal) para escuchar a representantes del COFEIN (Consejo Federal de Intendentes) y de la FAM (Federación Argentina de Municipios). Entre los presentes estuvo el viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, quien llamó a “hacer un gran acuerdo tributario”.

Disminuir el IVA para los municipios: así es la propuesta de intendentes para que se integre en la reforma tributaria

La propuesta de disminuir el IVA a la mitad en el marco de la reforma tributaria fue plasmada en un documento dirigido a los diputados. Apunta a generar un “efecto cascada” que les permita a los municipios bajar tasas, mejorar la prestación de servicios en cada territorio e invertir en obras. Sostienen que se creará un círculo virtuoso en el cual la rebaja impositiva permitirá un mayor consumo que compensará la merma en la recaudación.

El documento firmado señala que la medida permitiría “modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades”. Es que, según advierten, mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.

El cordobés Pretto, quien asistió en nombre del intendente Daniel Passerini, reclamó que se conforme una mesa donde los tres estamentos (Nación, provincias y municipios) discutan la asignación de recursos.

“Se ha transformado en un deporte trasladar funciones sin recursos. Los gobiernos locales se transformaron en un vertedero porque le fueron transfiriendo funciones al no ocuparse de las demandas de la sociedad. Y como el intendente es el primer mostrador, ahí es donde van a golpear la puerta”, advirtió Pretto ante los legisladores.

También estuvieron presentes, entre otros, los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), que además es presidente de la FAM; Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán); Julio Alak (La Plata, Buenos Aires); Danta Velázquez (La Quiaca, Jujuy), Juan Manuel García (Machagay, Chaco) y Rogelio Biazzi, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, comandada por Pablo Javkin.

El diputado Brügge, titular de la comisión, alertó que la situación actual se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados.

“El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos”, expresó el democristiano, aliado al gobernador Martín Llaryora.

Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los Combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional redujo drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.

El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales “podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes”.

