Argentina presentó la candidatura de Rafael Grossi para secretario general de la ONU

El canciller Pablo Quirno presentó este miércoles la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, al cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los detalles.

“Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno en su cuenta de la red social X.

El exsecretario de Finanzas destacó que Grossi «es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”.

“Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de Secretario General en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, finalizó Quirno.

Patricia Bullrich recibió al canciller de Israel

Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, para reafirmar “el trabajo conjunto en la defensa” de ambas naciones, como también en “la democracia y la lucha contra el terrorismo”.

“Argentina e Israel comparten desafíos claros frente a las amenazas que buscan desestabilizar a nuestros países. Por eso, vamos a seguir fortaleciendo nuestra cooperación estratégica”, escribió Bullrich en su cuenta de X.

Con información de NA