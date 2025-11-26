Congreso: por internas y desacuerdos en la oposición, el Gobierno logró que no haya más sesiones antes del recambio

Mientras el gobierno de Javier Milei se pone a punto para la nueva etapa y estrena Gabinete, se anotó un logro importante en el Congreso: logró que no haya más sesiones antes del recambio legislativo. Por la falta de acuerdos y las internas en el seno de la oposición, el oficialismo ganó un alivio y evitó que avanzaran más leyes problemáticas, como el límite al uso de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia).

En la Cámara de Diputados, la posibilidad de votar el Presupuesto 2026 con la conformación actual había quedado desechada hace tiempo, a medida que avanzaban las conversaciones entre el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y los gobernadores. Así, la ley de proyección de gastos y recursos quedará en manos de los futuros legisladores, en las sesiones extraordinarias que se extenderán, en principio, del 10 al 31 de diciembre.

El debate deberá recomenzar desde cero, porque debido a la renovación parlamentaria todos los dictámenes firmados caerán este domingo 30 de noviembre, día en que finaliza el período ordinario. A pesar del poco tiempo disponible y de las fiestas de fin de año, el oficialismo se muestra confiado en terminar 2025 con la ley sancionada en ambas cámaras.

Al margen del Presupuesto, Unión por la Patria empujaba una última sesión antes del 10 de diciembre, pero quedó en soledad impulsando una agenda menos urticante, con proyectos como la emergencia en el sector PyME, el financiamiento del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y una “reforma democrática” de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se investigan coimas.

El quorum no solo tambaleaba por la falta de entusiasmo de otros bloques, sino también por las propias internas del peronismo, que acumulan tensión con el correr de los días y dejan al descubierto un contraste notorio: mientras el oficialismo no para de sumar diputados (ya son 91), Unión por la Patria los pierde por goteo. Ya bajó de 98 a 96 por las fugas de un puntano, Jorge “Gato” Fernández, y de un tucumano, Javier Noguera. Pero la sangría podría ser mayor.

Las miradas ahora apuntan a cuatro diputados por Catamarca y seis por Santiago del Estero, comandados respectivamente por los gobernadores Raúl Jalil y Gerardo Zamora, de buena sintonía con el gobierno de Milei. Zamora termina su mandato como gobernador y asumirá como senador nacional: ya piensa en formar un bloque propio en la Cámara Alta con su sello partidario, el Frente Cívico por Santiago, por fuera de Fuerza Patria.

Esta y otras amenazas de ruptura también hicieron que el kirchnerismo desistiera de sesionar en el Senado por última vez esta semana. Insistieron hasta último minuto, pero no lograron ni acarrear a la tropa completa, ni convencer a otros bloques. “Es realmente una locura sesionar a horas de cambiar la composición del Senado”, razonó un senador dialoguista que ya mantuvo contacto con la futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

En Unión por la Patria, al mando de José Mayans, transpiran para mantener la unidad. Hoy el espacio está configurado como interbloque de tres: el Frente Nacional y Popular, que conduce José Mayans; Unidad Ciudadana, que comanda Juliana Di Tullio; y Convicción Federal, presidido por el puntano Fernando Salino.

Los dos primeros bloques se reunificarán después del 10 de diciembre, ya que se trata de una división ficticia que fue pensada para ganar lugares en el Consejo de la Magistratura, algo que finalmente no lograron. Pero Convicción Federal se mantendría como bloque autónomo: son cuatro senadores que no obedecen a Cristina Kirchner y reclaman una agenda federal. Uno de ellos, el catamarqueño Guillermo Andrada, responde al gobernador Jalil.

Con la sesión frustrada, el Gobierno evitó que la oposición sancionara la ley que impone requisitos más estrictos para el uso y vigencia de los DNU. Ese proyecto fue devuelto de Diputados con un cambio (se quitó el plazo fatal de 90 días para el tratamiento parlamentario de los decretos), por lo que el tratamiento volvió al Senado, que dictaminó en comisión el pasado 4 de noviembre. Lo hicieron a favor de la versión original, más severa que la que provino de Diputados.

En aquella oportunidad, Unión por la Patria tuvo un comportamiento extraño al firmar en disidencia y se encendieron todo tipo de sospechas. El debate se empantanó y finalmente quedó enterrado por este año. Podrán volver a intentarlo el próximo porque la sanción (a diferencia de los dictámenes) no cae, pero el panorama será más complejo porque La Libertad Avanza tendrá más capacidad de resistencia.

En otro orden, la oposición se esperanzaba con cubrir las vacantes que hay desde hace meses en la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo de control del sector público nacional solo está integrado por su presidente, Juan Manuel Olmos, y al día de hoy ni en Diputados ni en el Senado se lograron los acuerdos entre bloques para proponer a los candidatos. Ahora habrá que barajar y dar de nuevo, y el oficialismo estará más firme para garantizarse lugares.

Corresponsalía Buenos Aires