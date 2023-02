Reggioni será candidato a intendente en Fernández Oro

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni encabezará la lista del partido vecinal Frente de Oro. Reggioni estuvo a cargo del gobierno municipal a partir de 2007 y mantuvo su cargo por ocho años, luego fue acusado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Luego de cerrar el plazo en la justicia electoral para las elecciones 2023, se confirmó que Juan Reggioni volverá a postularse por la intendencia de Fernández Oro. Su compañero de fórmula en el Concejo Deliberante será Cristian Artero, ambos encabezaran la lista del partido vecinal Frente de Oro.

En ocasiones el precandidato a intendente manifestó que las cosas en Fernández Oro están mal. «Hoy no hay servicios públicos, no están funcionando, dicen que hay máquinas rotas, que los camiones tienen problemas, no hay gente limpiando las calles ni máquinas trabajando. Nosotros dejamos en su momento el equipo completo para los servicios públicos, pero ellos han vendido cosas sin el consentimiento del Concejo Deliberante», expresó en radio La Voz de Oro.

Cuáles son las acusaciones contra Reggioni

Al finalizar su gestión Reggioni fue acusado por Mariano Lavín, apenas asumió su mandato como intendente, por malversación de fondos públicos y emisión de cheques sin fondos. Esta causa fue archivada porque la justicia determinó que no existieron los delitos por los que se lo acusó.

También fue acusado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, la justicia le impuso la pena de un año y medio de prisión en suspenso, más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

El caso judicial se originó tras un informe de “Río Negro”, que reveló la compra irregular de un terreno social por parte del dirigente justicialista mientras estaba a cargo del Poder Ejecutivo en la localidad.

En una audiencia realizada en 2019, el exintendente argumentó que la acusación se trataba de una persecución política. “Sino ¿Cómo explicas que haya ocho causas contra mí solo? es como que yo hice todo en la municipalidad. ¿Cómo no va a ser persecución política?, si lo único que pretenden es mi inhabilitación de por vida”, expresó.

Luego de cuatro años de aquel proceso judicial el exintendente buscará gobernar una vez más el municipio de Fernández Oro.