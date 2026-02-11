Régimen Penal Juvenil: el oficialismo consiguió firmar dictamen de mayoría en Diputados

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Según anticipó la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, el despacho de mayoría recolectó 75 firmas, por lo que ya viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial a partir de las 11.

Los puntos del régimen penal juvenil que impulsa el oficialismo

La iniciativa seguía debatiéndose este mediodía en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal (cabecera); Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

El debate de la reforma penal juvenil, con polémica

El debate en el plenario de comisiones comenzó caldeado, con dures cruces entre el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con su par libertario Manuel Quintar.

La polémica comenzó cuando Rodríguez Machado, dio inicio al debate antes de que llegaran todos los diputados.

Cuando Quintar comenzó a defender la propuesta del oficialismo para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, Grabois alzó la voz para pedir que se aguardara unos minutos más para que todos los legisladores pudieran participar.

«Empecemos a respetar porque no está en la cancha«, le soltó el libertario jujeño, que además le pidió al líder de Patria Grande que “deje de payasear” y lo acusó de montar “un show”.

Tras la interrumpida exposición de Quintar, fue el turno de la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien reconoció que el régimen penal de minoridad en Argentina “es vetusto” y “atrasa 100 años”, pero criticó el proyecto del Gobierno por estar “a la derecha de la derecha”, y acusó al oficialismo de “tener una fijación con la pena y el castigo”.

La exministra de Desarrollo social ratificó que su bloque presentaría un dictamen propio, muy diferente al “mamarracho que propone el Poder Ejecutivo”.

“Nos queremos hacer cargo de la no punibilidad”, sostuvo, y señaló que el régimen penal juvenil que propone el peronismo se basa en la “especificidad”, en la “proporcionalidad en la pena”, con “dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción”.

