Diputados: el oficialismo sumó el acuerdo Mercosur–Unión Europea al temario de la sesión del jueves

La Cámara de Diputados convocó para el 12 de febrero a las 11 una sesión especial que se destinará a debatir una serie de proyectos sobre el proyecto de la reforma penal juvenil. Si bien esto estaba previsto en el cronograma que había adelantado el oficialismo, la novedad es que en el pedido de sesión se incluyó el tratamiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Sesión especial en Diputados: el temario

La semana se había confirmado que esta semana se iba a realizar una sesión especial para tratar la Ley Penal Juvenil. El lunes se envió el proyecto al Congreso, sin embargo este martes se lo retiró para reenviarlo con una modificación.

Pese al último movimiento del Gobierno sobre la reforma penal juvenil, el oficialismo sostuvo que la sesión se iba a realizar de igual manera en la fecha que estaba pautada, el 12 de febrero, pero lo sorpresivo fue que también se incluyera el acuerdo comercial que ingresó al Congreso de la Nación la semana pasada.

Hasta el momento se realizó ninguna reunión de comisión para debatirlo y recién se espera que el miércoles los diputados tengan un primer debate al respecto. Fuentes parlamentarias informaron que está previsto para esta tarde que conforme la comisión del Mercosur.

Si bien desde no explicaron el motivo de acelerar el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, señalan que se podría justificar en la intención que tiene el Gobierno en convertirse el primer país de la región en ratificarlo. Además otro detonante pudo ser que el Congreso de Brasil ya tienen dictamen y planea tratarlo después del fin de semana largo por Carnaval.

Legisladores manifestaron que esta decisión resulta apresurada, pese a que hay una buena recepción de parte de la oposición respecto al pacto: «Estábamos trabajando sobre otros temas, es muy complicado que en 24 horas se pueda analizar y tomar una posición respecto de la cantidad de intereses que tiene el acuerdo«, indicaron al sitio Infobae.

Cambios en el proyecto de la reforma penal juvenil

El proyecto que se había enviado al Congreso se modificó porque fijaba la edad de imputabilidad en 13 años cuando el consenso con los partidos aliados era de 14.

Una fuente del bloque de la Libertad Avanza en Diputados, indicó a Infobae: «Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves».

Además de las modificación en la edad, el proyecto contempla una importante implicancia presupuestaria. El Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En uno de sus artículos se fijan más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Una vez enviado el proyecto con cambios al Congreso, la hoja de ruta para los próximos días se distribuye de la siguiente manera:

Para lograr el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de este martes se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes , que estará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia , que quedaría en manos del correntino Lisandro Almirón (LLA).

de las comisiones donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de este martes se formalizará la composición de la , que estará presidida por la diputada salteña (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la , que quedaría en manos del correntino (LLA). El miércoles a las 11 se irrealizará la reunión de comisiones. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.

