El Gobierno retiró el proyecto de la reforma penal juvenil del Congreso para enviar uno nuevo: las razones del cambio

El Gobierno retiró el proyecto de la reforma penal juvenil del Congreso para enviar uno nuevo: cuáles son las razones del cambio

A pocos días de tratarlo, el Gobierno pidió retirar el proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil que envió el lunes al Congreso. La medida se conoció esta mañana y según lo indicado, se realizó con el objetivo de modificar un punto importante del documento.

Desde el Ejecutivo aclararon que el proyecto de baja de imputabilidad en menores se volverá a enviar para que pueda ser tratado esta misma semana en la Cámara de Diputados como se había planificado.

La razones del cambio en el proyecto de la reforma penal juvenil

La explicación que se dio para retirar el proyecto fue que el mismo no contemplaba la edad que se había consensuado con la oposición en ambas cámaras. El texto que se envió el lunes fijaba la edad de imputabilidad en 13 años cuando el consenso con los partidos aliados era de 14.

Una fuente del bloque de la Libertad Avanza en Diputados, indicó a Infobae: «Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves».

Además de las modificación en la edad, el proyecto contempla una importante implicancia presupuestaria. El Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En uno de sus artículos se fijan más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Una vez enviado el proyecto con cambios al Congreso, la hoja de ruta para los próximos días se distribuye de la siguiente manera:

Para lograr el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de este martes se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes , que estará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia , que quedaría en manos del correntino Lisandro Almirón (LLA).

de las comisiones donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de este martes se formalizará la composición de la , que estará presidida por la diputada salteña (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la , que quedaría en manos del correntino (LLA). El miércoles a las 11 se irrealizará la reunión de comisiones. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.

El jueves está previsto que se lleve a cabo la sesión en la Cámara de Diputados para debatir la reforma

Con información de Infobae y Noticias Argentinas